Кто лидирует на выборах мэра Днепра: первые результаты голосования

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Кто лидирует на выборах мэра Днепра: первые результаты голосования

На выборах мэра в Днепре лидирует действующий городской голова Борис Филатов (партия "Пропозиція").

В частности, согласно предварительным данным экзит-пола, который является совместным проектом студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", он набирает 44,47% голосов.

Выборы мэра Днепра

  • Борис Филатов ("Пропозиція") – 44,47%;

  • Загид Краснов ("Громадська сила") – 14,44;

  • Александр Вилкул ("Блок Вілкула "Українська перспектива") – 11,27;

  • Сергей Рыженко ("Слуга народа") – 10,6%;

  • Сергей Никитин ("Опозиційна платформа – За життя") – 8,81;

Предварительные результаты голосования за мэра Днепра

Остальные кандидаты набрали 3% или менше этого процента голосов избирателей. Всего на пост мэра Харькова были зарегистрированы 17 кандидатов.

Напомним, что 25 октября мэр Днепра и один из лидеров партии "Пропозиція" Борис Филатов проголосовал на местных выборах. Он подчеркнул, что волеизъявление в городе проходит прозрачно и безопасно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре накануне местных выборов студентам Днепровского национального университета имени Олеся Гончара предлагали деньги за голос за одного из кандидатов в мэры города.

УкраинаДнепрБорис ФилатовАлександр Вилкул