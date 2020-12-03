Кравчук рассказал, как ситуация в Беларуси может помочь Украине
Александр Лукашенко болезненно реагирует на совместные усилия мирового сообщества
Поэтому демократические страны должны постоянно использовать их против нелегитимного президента
Через Беларусь можно давить на Россию, считает политик
Давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь может помочь Украине остановить войну на Донбассе.
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. При этом призывать Александра Лукашенко и его силовиков прекратить насилие в Беларуси нет смысла, считает он.
"Я думаю, что сейчас нет смысла призывать Лукашенко к чему. В нем, кроме административно-диктаторского, появился еще страх и желание наказать тех, кто посмел выступить против него... Поэтому уже нет оснований полагать, что его еще можно в чем-то убедить", – подчеркнул дипломат.
По его мнению, в этой ситуации может сработать только одно: чтобы Россия официально заявила и отказалась от любой помощи Лукашенко.
"Но, на мой взгляд, этого не произойдет, и Путин будет его поддерживать", – уточнил Кравчук.
Лукашенко негативно и даже болезненно реагирует на совместные усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе Украины, сказал политик
"Только совместные усилия. Я имею в виду, должно быть давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь. Давление на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах. Мировое сообщество должно действовать решительно, так как эти антидемократические вспышки, вспышки конфликтов, которые создает Россия, весьма опасны не только для Украины и Беларуси, но и для Европы, для мира, для всех нас", – считает Кравчук.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Лукашенко, в НАТО создают военную группировку для захвата белорусских земель. По его словам, западные страны "давно хотят создать санитарный пояс между ЕС и Россией".
По мнению незаконного президента, события в Беларуси западные страны используют для "давления на Российскую Федерацию".