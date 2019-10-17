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17 октября • обновлено в 10:29
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"Распустить!" Кравчук жестко высказался о террористах "Л/ДНР"

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что требование Украины распустить террористические "Л/ДНР" является вполне законным.

"Говорить о том, что это какое-то особое требование Украины, я не могу. Это норма, определенная международным законодательством", – сказал он в интервью OBOZREVATEL, комментируя последние заявления по итогам встречи Трехсторонней контактной группы.

Первый президент напомнил о том, что "ДНР" и "ЛНР" "созданы вопреки международным нормам, международным документам, которые действуют для всего мирового сообщества. А раз эта ситуация противоречит международному праву, она не имеет перспективы на существование".

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"Поэтому мы требуем. Но та сторона часто нас не слышит. Не слышит Россия, потому что не хочет слышать. А те формирования, которые созданы там вне международного права, просто не обращают на это внимания, игнорируют ситуацию. Во всем", – констатировал Кравчук.

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В этом контексте он привел пример нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины на Донбассе. "Одно из условий для разведения войск – это 7 дней тишины. Но никто с той стороны этих 7 дней не придерживается, и каждый раз мы всё начинаем сначала", – сказал первый президент.

Напомним, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook озвучила основные требования Украины в контексте выполнения политической части Минских договоренностей, среди которых – роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.

Как писал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании во вторник, 15 октября, не смогла договориться о разведении войск и обмене пленными.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР ОРДЛО
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