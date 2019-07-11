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"Королевскую клонировали?" Активист показал наглое "кнопкодавство" в Раде

2.3т Читать материал на украинском

Карточку народного депутата от "Оппозиционного блока" Натальи Королевской зарегистрировали на заседании Верховной Рады, пока сама политик находилась в Донецкой области.

Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин. Он рассказал, что увидел голосование депутата в парламенте и отчет о ее поездке на 47-й избирательный округ.

"Каково было мое удивление, когда вечером я увидел в ее пабликах отчет о проделанной работе за день. Там нет ни слова о принятых с ее поддержкой законах. Оказывается, что Королевская весь день "работала" не в парламенте, а на округе своего мужа (Юрия Солода, – ред.). Там она каталась на комбайне и ходила по школе. И в этот же момент, за 600 км., в Киеве ее карточка успешно голосовала за повестку дня", – написал Калинин.

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Наталья Королевская

Наталья Королевская

Слово и Дело

"У меня есть серьезные основания сомневаться в том, что Наталью Юрьевну клонировали, и она успешно работает сразу в двух местах. Выходит, что она вместе с мужем прогуливает заседания парламента, а ее коллеги успешно кнопкодавят", – добавил он.

Скрин голосования депутатов ВР

Скрин голосования депутатов ВР

facebook.com/ruslan.dn

Королевская в Донецкой области

Королевская в Донецкой области

facebook.com/ruslan.dn

Королевская в Донецкой области

Королевская в Донецкой области

facebook.com/ruslan.dn

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталья Королевская 23 апреля 2019 года родила в третий раз. На следующий день она показала фото новорожденного сына.

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Персоны
Наталья Королевская Руслан Калинин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины политика Оппозиционный блок
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