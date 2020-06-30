Корниенко объяснил, куда делся турборежим "слуг народа" в Раде

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что их фракция в Верховной Раде изменила турборежим на системную работу.

Однако, по его словам, это не значит, что нардепы притормозили или у них закончились идеи. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

"Просто у каждого периода работы есть своя особенность. Понятно, что на той волне, с которой мы зашли в парламент – новые лица, все вместе, много инициатив, – мы принимали решение очень быстро. И приняли их достаточно много. Но постепенно турборежим начал меняться системной работой", – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что теперь представители монобольшинства в парламенте дольше обсуждают план законопроектной работы, при этом советуются с другими фракциями и общественностью. Глава "Слуги народа" добавил, что это делается для того, чтобы потом выносить в зал проекты, которые "будут устраивать все заинтересованные стороны".

"Но это не значит, что такой инструмент как турборежим мы не можем и не будем использовать, когда в нем возникает необходимость. В качестве примера – те же законы по СOVID парламент принял быстро. То есть турборежим остается в арсенале, но он не является единственным инструментом принятия решений", – объяснил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" получили тезисы для комментариев СМИ и публичных выступлений по резонансным темам и скандалов, которые произошли за десять дней.