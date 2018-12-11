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Конец дружбы с Россией: опубликован текст нашумевшего закона

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Текст закона о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией опубликовали в газете "Голос Украины".

Так, Верховная Рада постановила прекратить действие документа с 1 апреля 2019 года, учитывая вооруженную агрессию РФ.

Он вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть в среду, 12 декабря.

"Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия", — говорится в тексте закона.

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Конец дружбы с Россией: опубликован текст нашумевшего закона

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября Украина официально уведомила Россию о разрыве Договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

Вопрос отмены Договора о дружбе всплыл в украинской политике из-за обострения ситуации в Азовском море. Еще с середины весны российская береговая охрана массово тормозила торговые корабли, которые двигались в или из украинских портов, а 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна с 24 моряками.

10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора, принятый Верховной Радой.

В свою очередь в Кремле уже заявили, что разрыв Договора якобы навредит самим украинцам. Не обошлось также без слов о "родственных и братских отношениях".

Напомним, что договор был подписан еще в 1997 году и являлся главным документом, который определял отношения между двумя странами как “стратегические”. Более того, договор конкретно закреплял территориальные границы двух стран, а также признавал их нерушимость.

Смотрите видео по теме:

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Круглов Александр
Круглов Александр
пора возвращать России все русские земли, которые были в составе России в 1914 году и которые незаконно оккупированы бандеровцами сегодня!
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Круглов Александр
Круглов Александр
тем самым Украина лишается своих международно признанных границ с РФ и любых правопритязаний на Крым и Донбасс, Одессу и Харьков, Николаев и Херсон, Елизаветград и Екатеринослав.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
это нужно было еще 4 года назад сделать когда эти твари кокошные со своей вонючей педерации наших пацанов растреливали мрази
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Козломордый , говноеб, ну а ты почему обосралосрался пойти Украину защищать?
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