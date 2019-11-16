Кива в образе Джокера превратил Медведчука в монстра: фото

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, который отличился несколькими выходками в Верховной Раде, опубликовал странное фото с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Обработанный снимок появился на странице парламентария в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре стоит Кива в маске героя комиксов Джокера, в которой он появился на пленарном заседании. Медведчука он решил превратить в персонажа из фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" Фреди Крюгера. "Пятничное. Кошмар "Слуг Сороса", – коротко подписал нардеп.

Оригинальное фото Кивы с Медведчуком Facebook Ильи Кивы

Кива в образе Джокера превратил Медведчука в монстра Facebook Ильи Кивы

Пользователи подхватили идею Кивы, показав в комментариях других монстров. "Владимирович, где коллеги?" – с иронией спросили у него.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети Киву разнесли за маску Джокера в Раде. Украинцам его поведение напомнило цирк. Пранкер с таким же именем, который устроил "охоту" на нардепов, отреагировал на выходку Кивы.

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