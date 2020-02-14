Говорит, лечил зубы: Кернеса уличили во встрече с топ-силовиком Путина

В конце декабря мэр Харькова Геннадий Кернес посещал Москву под предлогом необходимости полечить зубы. Однако журналисты заподозрили, что там он встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы" – проекта "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также в загадочной поездке в Москву Кернеса сопровождал Роберт Тедеев – двоюродный брат бывшего народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева. Изначально он заявил журналистам, что, как и Кернес, ездил в Москву к стоматологу. Однако позже опроверг свои же слова, подчеркнув, что только составил мэру Харькова компанию как друг.

Кернес и Патрушев

Что касается Кернеса, то он не захотел обсуждать детали своего таинственного визита в Россию, отметив, что ездил туда по личному делу. В то же время городской глава Харькова заявил, что ни с кем из официальных представителей российской власти, в том числе и с Патрушевым, в Москве якобы не встречался и даже опроверг знакомство с ним.

"У вас такие вопросы, которые касаются таких данных, которые я не понимаю, зачем вам это нужно? Я имею в виду то, что вы видите всюду, что кто-то с кем-то знакомый, кто с кем не может дружить и так далее. Поэтому я вам хочу пожелать здоровья, хороших отношений с людьми, а также чтобы вас больше не беспокоили мои дела", – сказал Кернес.

Как сообщал OBOZREVATEL :

журналисты "Схем" также заподозрили, что с Патрушевым встречался и президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Оман.

Более того, они заявили, что в Киев лидер государства вернулся тем же чартером, которым глава Совбеза РФ прилетал в Маскат из Москвы.

Однако новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак назвал эту версию ложью.

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