Казахстан попал в громкий скандал из-за "российского" Крыма: появились подробности

В Казахстане заявили о намерении обсудить с украинскими коллегами ситуацию вокруг реакции Киева на слова главы страны Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крыма.

Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев, передает "Интерфакс". По его словам, украинская сторона должна провести встречу и высказать "претензии" казахстанским дипломатам, если они есть.

"Я так понимаю, что, если они сделали такое заявление, они должны будут прийти в МИД, провести встречу, высказать, если у них есть, какие-то вопросы нашим дипломатам. Я думаю, что у нас будет официальное заявление", – сказал Нурышев.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия не аннексировала Крым

Чиновник также отметил, что с украинской стороны "пока никаких мер не было".

"Мы ожидаем, будем сегодня с ними разговаривать", – пояснил он.

Вероятнее всего планируется обсудить заявление представителя МИД Украины Екатерины Зеленко о намерении принять в отношении Казахстана дипломатические меры из-за высказывания Токаева о Крыме.

Напомним, в интервью немецкому изданию Deutsche Welle президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает то, что "произошло в Крыму", аннексией. По его словам, в Казахстане всегда верили в "мудрость российского руководства". В украинском МИД в ответ на это пообещали выразить Казахстану демарш.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан признал незаконно аннексированный Крым якобы частью России.

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