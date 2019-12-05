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5 декабря • обновлено в 11:30
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Казахстан попал в громкий скандал из-за "российского" Крыма: появились подробности

1.8т
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В Казахстане заявили о намерении обсудить с украинскими коллегами ситуацию вокруг реакции Киева на слова главы страны Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крыма.

Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев, передает "Интерфакс". По его словам, украинская сторона должна провести встречу и высказать "претензии" казахстанским дипломатам, если они есть.

"Я так понимаю, что, если они сделали такое заявление, они должны будут прийти в МИД, провести встречу, высказать, если у них есть, какие-то вопросы нашим дипломатам. Я думаю, что у нас будет официальное заявление", – сказал Нурышев.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия не аннексировала Крым

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Чиновник также отметил, что с украинской стороны "пока никаких мер не было".

"Мы ожидаем, будем сегодня с ними разговаривать", – пояснил он.

Вероятнее всего планируется обсудить заявление представителя МИД Украины Екатерины Зеленко о намерении принять в отношении Казахстана дипломатические меры из-за высказывания Токаева о Крыме.

Напомним, в интервью немецкому изданию Deutsche Welle президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает то, что "произошло в Крыму", аннексией. По его словам, в Казахстане всегда верили в "мудрость российского руководства". В украинском МИД в ответ на это пообещали выразить Казахстану демарш.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан признал незаконно аннексированный Крым якобы частью России.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Касым-Жомарт Токаев
Место
Казахстан
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кастрюли смешны в своей ничтожности
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы и неукраинцы, смотрите на Ютуб: Крымский мост(05.12.2019)УРА!!!Наконец то дождались!ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД на МОСТУ!СУПЕР КРАСИВО
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hunt andres
hunt andres
Казахстан в скандал не попадал. Оскандалилась украина, пообещав мощный "демарш":-)
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