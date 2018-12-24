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Кандидат в президенты Украины предложил ввести смертную казнь за измену родине

1.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины, заместитель главы партии всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский заявил о необходимости ввести смертную казнь в стране.

Об этом политик сказал в интервью "РБК-Украина", отметив, что лишать человека жизни нужно за измену родине.

"Смертная казнь во время войны может быть за измену родины", - отметил он.

Также Кошулинский настаивает на том, что в Украине необходимо садить в тюрьму "агентов Кремля", после чего обменивать их на украинских граждан. Политик уверен, что в стране есть "невероятная" шпионско-диверсионная сеть России.

Руслан Кошулинский

Руслан Кошулинский

"Гордон"

А те меры, которые принимаются для борьбы со шпионажем в Украине, кандидат считает недостаточными.

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Кроме того, политик высказался о необходимости ввести ограничение на въезд не только для российских мужчин, но и для женщин. Он отметил, что никто не знает, "как работают женщины снайперами и корректировщиками огня".

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновники уже выступали с предложением ввести смертную казнь, поскольку Украина находится в состоянии войны.

Место
Украина
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Только для чиновников евреев!!!!!!!
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Кошулінський в свій час був комсоргом в/ч в Німеччині. Всі в курсі, з ким він був зобов'язаний тоді співпрацювати? От чому у нас лідери націоналістов як не комсорги, то в Росії десятки років тусувались? Або з російськими нациками обнімались?
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
да вот за измену родине ,это скользко,если человек давал присягу на верность Родине при СССР,и не поддерживал развал Союза,то как применять такую статью непонятно,но что касается самой смертной казни .то да ,безусловно за ,но за преступления против личности,для серийных убийц,разного рода педофилов и других извращенцев.
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