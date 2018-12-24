Кандидат в президенты Украины предложил ввести смертную казнь за измену родине

Кандидат в президенты Украины, заместитель главы партии всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский заявил о необходимости ввести смертную казнь в стране.

Об этом политик сказал в интервью "РБК-Украина", отметив, что лишать человека жизни нужно за измену родине.

"Смертная казнь во время войны может быть за измену родины", - отметил он.

Также Кошулинский настаивает на том, что в Украине необходимо садить в тюрьму "агентов Кремля", после чего обменивать их на украинских граждан. Политик уверен, что в стране есть "невероятная" шпионско-диверсионная сеть России.

Руслан Кошулинский "Гордон"

А те меры, которые принимаются для борьбы со шпионажем в Украине, кандидат считает недостаточными.

Кроме того, политик высказался о необходимости ввести ограничение на въезд не только для российских мужчин, но и для женщин. Он отметил, что никто не знает, "как работают женщины снайперами и корректировщиками огня".

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновники уже выступали с предложением ввести смертную казнь, поскольку Украина находится в состоянии войны.