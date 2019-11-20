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20 ноября • обновлено в 20:52
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"Не хочу ставить под удар": "слуга"-насильник объявил о важном решении

8.8т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, у которого нашлась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней, заявил о заказной провокации и приостановил членство в политсиле.

Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от Генеральной прокуратуры.

"Когда ты знаешь, что правда на твоей стороне, а с информационного пространства льется поток фейков и откровенной лжи, главное – это вера в тебя близких и дорогих людей, и, конечно, коллег", – написал он.

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Иванисов объявил о важном решении

Иванисов объявил о важном решении

Гордон

Иванисов сказал, что "Слуга народа" успела стать для него второй семьей.

"Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить своё членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", – заявил он.

Иванисов уже обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии и тот поддержал решение.

"Господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили. Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности", – добавил он, пообещав раскрыть имя вероятного заказчика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

  • Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

  • Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Роман Иванисов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Странно, но ведь здесь же, на "Обозе" есть фотокопии документов с приговором, с отбытием из колонии и т.д. Неужели такая высочайшая степень подделки документов?
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Який клоун така і прислуга
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Гоша Злой
Гоша Злой
нехороший человек.. редиска
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