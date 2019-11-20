"Не хочу ставить под удар": "слуга"-насильник объявил о важном решении

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, у которого нашлась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней, заявил о заказной провокации и приостановил членство в политсиле.

Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от Генеральной прокуратуры.

"Когда ты знаешь, что правда на твоей стороне, а с информационного пространства льется поток фейков и откровенной лжи, главное – это вера в тебя близких и дорогих людей, и, конечно, коллег", – написал он.

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Иванисов сказал, что "Слуга народа" успела стать для него второй семьей.

"Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить своё членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", – заявил он.

Иванисов уже обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии и тот поддержал решение.

"Господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили. Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности", – добавил он, пообещав раскрыть имя вероятного заказчика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.

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