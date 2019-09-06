Импичмент президента: в Раде сделали важный шаг к принятию закона

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять закон об импичменте президента.

Одобрительные отзывы получили еще 3 инициативы. Об этом сообщает пресс-служба парламента (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, речь идет о проектах закона о перезагрузке власти, закона о совершенствовании нормирования в строительстве, закона о совершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В Раде сделали шаг к принятию закона об импичменте Пресс-служба ВРУ

Все законопроекты были внесены президентом Украины Владимиром Зеленским и определены как неотложные.

Отмечается, что инциативы поддержало абсолютное большинство членов комитета.

Комитет ВРУ рекомендовал принять закон об импичменте Пресс-служба ВРУ

Комитет ВРУ рекомендовал принять закон об импичменте Пресс-служба ВРУ

Закон об импичменте: в Раде сделали шаг к принятию

Как писал OBOZREVATEL, еще после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.

ВРУ опубликовала текст законопроекта, предложенного президентом.

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