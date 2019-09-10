Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Импичмент президента: Рада приняла историческое решение

32.3т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.

За соответсвующее решение на заседании парламента во вторник, 10 сентября, проголосовали 245 народных депутатов, из которых 243 нардепы от фракции "Слуга народа", позафракционные — спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук (чтобы посмотреть поименное голосование, проскролльте страницу до конца).

Автор документа — президент Владимир Зеленский. Законопроект отдельно прописывает процедуру отстранения от власти главы государства.

Заседание Рады

Заседание Рады

Скриншот видео

Сначала нардепы приняли законопроект в первом чтении за основу, 337 проголосовали за. Затем глава Рады Дмитрий Разумков предложил голосовать закон в целом.

Его предложение поддержал профильный комитет, при этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента Верховной Рады и требовали не ставить документ на голосование, а рассмотреть правки и только потом голосовать.

Отметим, что из "Слуги народа" не голосовали только четыре нардепа — Людмила Буймистер, Ольга Василевськая-Смаглюк, Александр Дубинский, Вадим Струневич.

Главное

  • Основание для начала импичмента — письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+). Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия;

  • Она расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.

  • После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления;

  • Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады.

  • Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извинится перед президентом.

Импичмент президента: Рада приняла историческое решение
Импичмент президента: Рада приняла историческое решение
Импичмент президента: Рада приняла историческое решение
Импичмент президента: Рада приняла историческое решение
Импичмент президента: Рада приняла историческое решение
Импичмент президента: Рада приняла историческое решение

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Импичмент президента
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
33
30
Смешно
42
Интересно
5
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Рада приняла закон об импичменте президента, потому что закон об импичменте клоуна за плоские шутки уже не актуален.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванович Юрий
Иванович Юрий
В законе столько крючкотворства, что применение т.н. "импичмента" практически невозможно; по этому не историческое, а истерическое решение.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кирилівський Сашко
Кирилівський Сашко
Це не закон про імпічмент, це знущання над законом про імпічмент. На практиці його реалізувати практично неможливо. Україна - не перша держава в світі, в якій приймається закон про імпічмент. Варто було лише скопіювати аналогічний закон однієї з розвинутих демократій. Думаю, що Венеціанська комісія його не схвалить. Закони, подібні прийнятому, приймаються депутатами лише по недоумству.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel