В "Слуге народа" заявили, что украинцы удивятся спонсорам всенародного опроса

В ближайшее время будут раскрыты имена меценатов, которые профинансируют всенародный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала заместитель председателя фракции и народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, этими фамилиями все будут приятно удивлены.

"В ближайшее время все узнают, кто это. Думаю, будут приятно удивлены этой фамилией или фамилиями. Средства будут официально задекларированы и будут отвечать декларациям и заработанным средствам", – сказала депутат.

В Офисе президента OBOZREVATEL подтвердили похожую информацию, мол, все детали по финансированию опроса и имена меценатов "появятся в ближайшее время".

Напомним, по словам Кравчук, "всенародный опрос" будет проводить общественная организация.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации источника в Офисе президента, каким бы не было сопротивление против идеи проведения масштабного опроса среди украинцев в день местных выборов, 25 октября, оно будет проведено.