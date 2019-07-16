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"Хотят дружить с Россией!" Медведчук пожаловался на русофобию в Украине

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В Украине в последнее время начала проявляться радикальная русофобия, которую одобряют далеко не все жители страны.

Об этом в интервью Оливеру Стоуну заявил украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в фильме "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine). (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, их политсила якобы не является пророссийской, она выступает за "нормальные отношения с соседними странами".

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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

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"Власть и наши оппоненты называют ее ("Оппозиционную платформу – За жизнь",) пророссийской, но это неправильно. Потому что люди, которые живут и которые хотят дружить с Россией, которые против той политики, которую исповедует власть в виде радикальной русофобии и антироссийской истерии, хотят нормальных отношений с нашими соседями, – они выступают за те ценности, которые, к сожалению, в последние годы были нивелированы", – сказал кум Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук при этом считает, что украинцы и россияне не являются одним народом, потому что это два разных независимых государства.

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Что-то сильного много этой шалавы в сми, которая даже не набирает 10%!
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