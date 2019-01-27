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Холодницкий: мой кум находится под домашним арестом за сутенерство

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Кум главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого находится под домашним арестом за сутенерство. Об этом сам прокурор рассказал в интервью Главкому.

"Не имея ничего на антикоррупционного прокурора, начинают бить по окружению. Полгода назад Львовом распространилась информация, что моего кума задержали за сутенерство. Дело пошло в суд, насколько я знаю. Я никому не звонил. Он посидел в СИЗО, сейчас, насколько мне известно, под домашним арестом", – сказал Холодницкий.

Холодницкий: мой кум находится под домашним арестом за сутенерство

Отметим, что кумом Холодницкого является глава Львовского отделения ОО "АвтоЕвроСилы" Олег Наконечный.

Прокурор допускает, что следствие так могло попытаться дискредитировать движение "Авто Евро Сила".

"Я прекратил общаться в настоящее время с кумом, чтобы не возникало подозрений, что я ему помогаю избежать ответственности. Могу сказать, что если дело в суде, то пусть суд даст ответ на этот вопрос и поставит точку", – заявил прокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января во время получения взятки правоохранители задержали замглавы прокуратуры Фастова Киевской области Анну Кулинич, которая является кумой Холодницкого.

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Персона
Назар Холодницкий
Место
Украина
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