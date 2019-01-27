Холодницкий: мой кум находится под домашним арестом за сутенерство

Кум главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого находится под домашним арестом за сутенерство. Об этом сам прокурор рассказал в интервью Главкому.

"Не имея ничего на антикоррупционного прокурора, начинают бить по окружению. Полгода назад Львовом распространилась информация, что моего кума задержали за сутенерство. Дело пошло в суд, насколько я знаю. Я никому не звонил. Он посидел в СИЗО, сейчас, насколько мне известно, под домашним арестом", – сказал Холодницкий.

Отметим, что кумом Холодницкого является глава Львовского отделения ОО "АвтоЕвроСилы" Олег Наконечный.

Прокурор допускает, что следствие так могло попытаться дискредитировать движение "Авто Евро Сила".

"Я прекратил общаться в настоящее время с кумом, чтобы не возникало подозрений, что я ему помогаю избежать ответственности. Могу сказать, что если дело в суде, то пусть суд даст ответ на этот вопрос и поставит точку", – заявил прокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января во время получения взятки правоохранители задержали замглавы прокуратуры Фастова Киевской области Анну Кулинич, которая является кумой Холодницкого.

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