"Хочется рыдать": Комаровский внезапно высказался о Зеленском

Популярный врач-педиатр и советник президента Украины Владимира Зеленского Евгений Комаровский признался, что результаты работы главы государства вызывают у него огромную грусть.

О своих чувствах Комаровский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео которого появилось на YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Вызывают огромную грусть, просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо", – сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что на месте Зеленского бросил все и ушел.

Комаровский рассказал об отношении к Зеленскому Скриншот

"Зеленскому безумно тяжело, но тот факт, что ему тяжело, не дает ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него совершенно определенного хотели и ждали", – отметил он.

Комаровский добавил, что не разочаровался в Зеленском как в человеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник Зеленского Комаровский рассказывал, что президент прислушивается к его мнению.

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