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Гриценко рассказал о своих первых трех приоритетах на посту президента

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Справедливый суд, энергетическая реформа и реформа силового блока – такие первые три ключевые задачи на посту президента определил Анатолий Гриценко.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова". "Если определить ключевые приоритеты, то первый и ключевой – это справедливый суд, который защищает каждого человека, его права, свободу и собственность. Ключевое слово "каждого". Я хочу, чтобы Украина была для нас всех, независимо от языка, на котором говорим, вероисповедания, политических убеждений", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Второй приоритет, подчеркнул кандидат в президенты, – энергетика, энергосбережение, энергоэффективность, чтобы Украина не зависела от внешних поставок газа, где в первую очередь речь о российском газе.

"У нас достаточно своих ресурсов. В 2011 году я изложил базовые подходы, как сделать так, чтобы мы опирались на собственные ресурсы. Не закупали дорогой российский газ, чтобы не было внешней зависимости. Чтобы внедряли энергоэффективность, и на товары, которые производим, уходило в три-четыре раза меньше энергии. Это был бы европейский уровень, выход на другие рынки", – считает Гриценко.

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Третьим приоритетом кандидат назвал силовой блок. По словам Гриценко, сейчас ключевая проблема в том, что подавляющее большинство силовых структур ориентировано на защиту власти от своего народа.

"На момент начала российской агрессии у нас во всех силовых структурах было 715 тысяч человек. Зашло 200 "зеленых человечков" и оказалось, что некому защищать. Пошли волны мобилизации. Я их переориентирую, чтобы силовые структуры защищали страну от внешнего врага, а не президента и офисы олигархов", – сказал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что президент России Владимир Путин ответит за оккупацию Крыма.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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