Готовят документы: Украина договорилась с Россией о возвращении моряков

Украина достигла договоренностей с Россией о возвращении украинских военнопленных моряков, захваченных в Черном море в ноябре 2018 года.
Об этом 24 июля сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, пишет "Громадьске". По ее словам, страны уже готовят необходимые документы.
"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву, оформляются последние документы, думаю, скоро будем встречать моряков на Родине", – пояснила она.
Пленные украинские моряки
В то же время адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ему о таких договоренностях ничего неизвестно.
"Ведутся переговоры, но на какой они стадии и когда будут реализованы практически – не знаю, потому что не участвую в них. Если будут проводиться процессуальные действия относительно оформления документов, нам про это станет известно, ведь без защитников они не будут их подписывать", – сообщил он.
Полозов также отметил, что недавно у его подзащитных началась новая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела.
Позднее на своей странице в Facebook Денисова объяснила, что подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаила Шишова и попросила избрать ее личное обязательство как меру пресечения для всех моряков.
"Посольство Украины в РФ передало через МИд Росии эти документы в ФСБ и они находятся на рассмотрении. Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", – подчеркнула Денисова.
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Их судили за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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