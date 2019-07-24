Готовят документы: Украина договорилась с Россией о возвращении моряков

Украина достигла договоренностей с Россией о возвращении украинских военнопленных моряков, захваченных в Черном море в ноябре 2018 года.

Об этом 24 июля сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, пишет "Громадьске". По ее словам, страны уже готовят необходимые документы.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву, оформляются последние документы, думаю, скоро будем встречать моряков на Родине", – пояснила она.

Пленные украинские моряки

В то же время адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ему о таких договоренностях ничего неизвестно.

"Ведутся переговоры, но на какой они стадии и когда будут реализованы практически – не знаю, потому что не участвую в них. Если будут проводиться процессуальные действия относительно оформления документов, нам про это станет известно, ведь без защитников они не будут их подписывать", – сообщил он.

Полозов также отметил, что недавно у его подзащитных началась новая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела.

Позднее на своей странице в Facebook Денисова объяснила, что подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаила Шишова и попросила избрать ее личное обязательство как меру пресечения для всех моряков.

"Посольство Украины в РФ передало через МИд Росии эти документы в ФСБ и они находятся на рассмотрении. Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", – подчеркнула Денисова.

Как писал OBOZREVATEL:

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