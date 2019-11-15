"Государственная измена!" У Порошенко обратились в СБУ и ГБР из-за двух "слуг народа"

Участие депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко в российском пропагандистском телешоу, во время которого он обвинил "украинских националистов" в продолжении войны на Донбассе, а не страну-агрессора РФ, имеет признаки государственной измены и несет вред национальной безопасности Украины.

В то же время другой "слуга народа" Максим Ткаченко фактически призвал признать террористов "Л/ДНР", заявив о возможности сотрудничества с ними после деоккупации украинской территории. Об этом говорится в депутатском запросе к руководству СБУ и ГБР, подписанном членами фракции "Европейская солидарность", написала пресс-служба политсилы.

"В последнее время участились призывы представителей правящей партии "Слуга народа" к публичному отрицанию статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей; ответственности РФ за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии; одностороннему прекращению ООС по осуществлению мероприятий в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны; отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях", – говорится в запросе.

У Порошенко обратились в СБУ и ГБР из-за "слуг народа" Европейская солидарность

Члены фракции отметили, что особую общественную опасность несут антигосударственные действия, которые осуществляют представители публичной власти, в частности народные депутаты Украины. По мнению представителей "ЕС", заявления Шевченко и Ткаченко грубо нарушают требования Конституции Украины и дискредитируют украинских защитников и государство.

"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственная измена, которая следует из содержания, являются особенно тяжелыми преступлениями, предусматривающие повышенную уголовную ответственность. В то же время публичные призывы дискредитируют действия ВСУ, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили депутаты "ЕС".

Они попросили соответствующие правоохранительные органы дать правовую оценку действиям Ткаченко и Шевченко, а также возбудить уголовные производства и принять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания.

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