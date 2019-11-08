Госдеп США решил упразднить должность спецпредставителя в Украине: в чем причина

Государственный департамент США может полностью ликвидировать должность специального представителя по вопросам Украины.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники. Должностные обязанности будут распределены между другими чиновниками Госдепа, работа которых тоже связана с вопросами Украины.

"Должность спецпредставителя США в Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, будет, вероятно, полностью ликвидирована", – говорится в сообщении.

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Согласно информации издания, должность Волкера, вероятнее всего, отменят в связи с тем, что администрации президента США Дональда Трампа будет трудно найти подходящего кандидата для Украины из-за "ее непростой роли".

Нынешние и бывшие американские чиновники считают, что пост спецпредставителя США в Украине несет значительные риски для репутации дипломатов, учитывая то, что Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала о вероятном давлении Трампа на Зеленского.

Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента, а их карьера сильно пострадала.

"Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", – сказал бывший чиновник США.

Известно, что эту должность Волкер занимал с июля 2017 по октябрь 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября Волкер подал в отставку на фоне скандала в США, разразившегося после телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что недавно бывший спецпредставитель США в Украине дал показания в Конгрессе.

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