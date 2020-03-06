"Вытри сопли и будь мужиком": нардеп жестко поставил на место блогера Шария

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко назвал пророссийского блогера Анатолия Шария "шафкой" и "пустым местом".

Депутат выложил на YouTube обращение, призвав Шария вернуться в Украину, если тот решил заняться политикой.

"Не люблю отвечать всяким Шариям, но тут надо поставить на место одного клоуна в интернете… Толя, Толька, Толенька, соберись, вытри сопли и будь наконец-то мужиком, а то все, что ты умеешь, это сидеть за компьютером и кулачком грозить, и видео записывать", – написал политик в Телеграм-канале.

Анатолий Шарий

Гончаренко отметил, что "Шарику" хватило смелости только записывать видео и видео и "гавкать", сидя в Европе. Так парламентарий призвал Шария-"клоуна" приехать в Украину, чтобы поговорить с ним.

"Ты никто, ты ссыкун, который откуда-то вещает. Вот скажи, где ты? Ты же в Украине создаешь партию. Ты хочешь заниматься политикой? Так чего же тебя нет в Украине? Где ты прячешься там за экраном? Сладко ешь, мягко спишь? Приезжай сюда, борец. Борись здесь. Боишься, что за что-то возьмут? То чего, похоже, у тебя нет. Так не надо бояться, если решил заниматься политикой. Ты просто никто и вещаешь в своем виртуальном мире. Покажи, что тебе что-то мешает танцевать. Приезжай в Украину", – подытожил Гончаренко.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) назвал блогера Анатолия Шария "конфеткой, которую педофил протягивает ребенку".

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