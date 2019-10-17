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17 октября • обновлено в 17:32
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"Гладковский не убегал из Украины!" В "Богдане" заявили о спекуляциях

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Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского, заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.

Заявление появилось на сайте пресс-службы компании. Там отметили, что Гладковський собирался на выставку автобусной техники в Брюсселе.

"17 октября 2019 О.В.Гладковский направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе. Он был официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров, как глава ведущей автомобилестроительной корпорации", - говорится в сообщении.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

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Всегда возвращался в Украину: выяснилось, куда хотел улететь Гладковский

В пресс-службе заметили, что после ухода с государственной службы Гладковский официально вернулся к управлению компанией и в этом статусе неоднократно выезжал за границу и возвращался в Украину. Итак удобная для многих версия о якобы попытку покинуть Украину не выдерживает никакой критики.

В корпорации считают, что такие действия силовиков очень похожи на политически мотивированные, как это было с обысками просто в канун выборов, и указывают на управление силовыми ведомствами государства в ручном режиме в угоду хорошей телевизионной картинке и переключению социальной внимания от реальных проблем в экономике страны.

Как писал OBOZREVATEL, бывшего первого заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ.

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Олег Гладковский
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