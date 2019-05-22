Гелетей ушел в отставку: все подробности

Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей сообщил, что уходит в отставку и уже написал рапорт на увольнение.
Об этом он написал на личной странице в Facebook. "Горжусь каждым своим рабочим днем в Управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", – рассказал Гелетей.
Он добавил, что личный состав УГО Украины для него – вторая семья, поскольку сотрудники ведомства бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению.
Рапорт Гелетея
Facebook Валерия Гелетея
"Высокопрофессиональные действия нашего подразделения породили у кремлевских пропагандистов миф об американском спецназе, который воюет на стороне Украины. Спасибо личному составу за преданность делу и высокий уровень ответственности, поскольку с 2014 года каждый из вас выполняет свои обязанности в усиленном режиме несения военной службы, часто без выходных и до поздней ночи", – поблагодарил подчиненных Гелетей.
Он также пожелал своему преемнику силы и мудрости в почетной службе на благо Украины. "Меня радует, что за эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня. Было много вызовов, опасностей, сложностей, больших и маленьких проблем, но все это каждый день делало нас только сильнее и опытнее", – пишет Гелетей.
"Уходя с поста руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону. Честь имею!" – резюмировал он.
Валерий Гелетей
Facebook Валерия Гелетея
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба Вооруженных сил.
Вместо Муженко, согласно указу №302/2019, кресло начальника Генштаба занял Руслан Хомчак.
21 мая Зеленский срочно вызвал министра обороны Украины Степана Полторака.
20 мая, Полторак попросил новоизбранного президента Украины уволить его с занимаемой должности.
За несколько часов до этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.
Также о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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