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Гелетей ушел в отставку: все подробности

7.8тЧитать материал на украинском

Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей сообщил, что уходит в отставку и уже написал рапорт на увольнение.

Об этом он написал на личной странице в Facebook. "Горжусь каждым своим рабочим днем ​​в Управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", – рассказал Гелетей.

Он добавил, что личный состав УГО Украины для него – вторая семья, поскольку сотрудники ведомства бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению.

Рапорт Гелетея

Рапорт Гелетея

Facebook Валерия Гелетея

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"Высокопрофессиональные действия нашего подразделения породили у кремлевских пропагандистов миф об американском спецназе, который воюет на стороне Украины. Спасибо личному составу за преданность делу и высокий уровень ответственности, поскольку с 2014 года каждый из вас выполняет свои обязанности в усиленном режиме несения военной службы, часто без выходных и до поздней ночи", – поблагодарил подчиненных Гелетей.

Он также пожелал своему преемнику силы и мудрости в почетной службе на благо Украины. "Меня радует, что за эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня. Было много вызовов, опасностей, сложностей, больших и маленьких проблем, но все это каждый день делало нас только сильнее и опытнее", – пишет Гелетей.

"Уходя с поста руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону. Честь имею!" – резюмировал он.

Валерий Гелетей

Валерий Гелетей

Facebook Валерия Гелетея

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Персона
Валерий Гелетей
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Забавно как, обосравшиеся в ходе АТО, говнополководцы Полтораки и Гелетеи хвалят сами себя - и армию то они укрепили и охранку де вывели на "европейский" уровень ... и чего? ЛДНР победили и Крым "вернули" ? Нет как были засранцами так и уходят засранцами...
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Тарас Бор
Тарас Бор
А как же парад на Красной площади,гандон?
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Тарас Бор, ну что быдло. крысы рванули? а тебя крысеныша не берут?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Тарас Бор, не переживай,можешь приехать на Красную площадь и отважно и гидно насрать себе в шаровары. Хотя,твой фронт, в пшековском толчке,который ты мужественно моешь. Главное,когда моешь евроговно, не забывай спивать щеневмерлу
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1
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Зоопарк...одни животные
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2
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
Сидоров Андрей, Да, рассея она такая....
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