Гелетей ушел в отставку: все подробности

Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей сообщил, что уходит в отставку и уже написал рапорт на увольнение.

Об этом он написал на личной странице в Facebook. "Горжусь каждым своим рабочим днем ​​в Управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", – рассказал Гелетей.

Он добавил, что личный состав УГО Украины для него – вторая семья, поскольку сотрудники ведомства бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению.

Рапорт Гелетея Facebook Валерия Гелетея

"Высокопрофессиональные действия нашего подразделения породили у кремлевских пропагандистов миф об американском спецназе, который воюет на стороне Украины. Спасибо личному составу за преданность делу и высокий уровень ответственности, поскольку с 2014 года каждый из вас выполняет свои обязанности в усиленном режиме несения военной службы, часто без выходных и до поздней ночи", – поблагодарил подчиненных Гелетей.

Он также пожелал своему преемнику силы и мудрости в почетной службе на благо Украины. "Меня радует, что за эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня. Было много вызовов, опасностей, сложностей, больших и маленьких проблем, но все это каждый день делало нас только сильнее и опытнее", – пишет Гелетей.

"Уходя с поста руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону. Честь имею!" – резюмировал он.

Валерий Гелетей Facebook Валерия Гелетея

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