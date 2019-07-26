"Где этот мальчик?" Появилось скандальное видео с Зеленским

Авторы программы "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали новое расследование из цикла материалов об украинских олигархах. На видео засветился и президент Украины Владимир Зеленский, который недавно оскандалился пренебрежительным отношением к журналисту-расследователю "Схем" Михаилу Ткачу.
Свежий выпуск посвящен встречам одного из самых богатых украинцев и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука с влиятельными политиками. Ткач решил выяснить у Зеленского, что он делал 28 июня на территории дома отдыха "Конча-Заспа" ГУД, где живет Кучма. На этой встрече присутствовал и Пинчук.
Предлагаем вашему вниманию текст разговора между Ткачем и Зеленским, который состоялся в Офисе президента (чтобы посмотреть громкое видео, доскрольте до конца страницы):
Журналист Михаил Ткач приехал в Офис президента на разговор с Владимиром Зеленским
Скриншот
– Что вы делали на государственных дачах в Конча-Заспе 28 июня?
– Я не помню.
– А вы встречались там с Кучмой или Пинчуком? На государственной даче в Конча-Заспе?
– Я не помню, честно. Нет, с Кучмой точно нет, не встречался.
– Просто ваш кортеж выезжал вечером.
– Но я не встречался на государственной даче с господином Кучмой. Вы же такой ставите вопрос?
– С Кучмой, с Пинчуком.
– С Кучмой, с Пинчуком на государственной даче я не встречался.
– Вы были там вообще?
– Я не помню. Спасибо!
Владимир Зеленский и Михаил Ткач
Скриншот
Впоследствии глава государства вернулся, чтобы сообщить, что таки вспомнил цель поездки в Конча-Заспу, и начал искать журналиста:
– А где этот мальчик? О!
– Я – журналист, а не мальчик.
– А журналист что, не может быть парнем?
– Парнем может, мальчиком – нет.
– Ну, хорошо. Как к вам обращаться?
– Михаил меня зовут, Владимир Александрович.
– Михаил, очень приятно. Меня можете Владимиром – тоже.
Автомобиль из кортежа Владимира Зеленского возле "Конча-Заспы"
Скриншот
Автомобиль из кортежа Владимира Зеленского возле "Конча-Заспы"
Скриншот
Автомобиль из кортежа Виктора Пинчука
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во время визита на Киевщину 10 июля Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, назвав его разбойником.
Через неделю в Николаеве президент устроил перепалку с и. о. главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем, обвинив его в "скотском" отношении к людям.
Позже Зеленский публично оскандалился в Министерстве обороны – оттолкнул "министра" Степана Полторака. Момент попал на видео.
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