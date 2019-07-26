"Где этот мальчик?" Появилось скандальное видео с Зеленским

Авторы программы "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали новое расследование из цикла материалов об украинских олигархах. На видео засветился и президент Украины Владимир Зеленский, который недавно оскандалился пренебрежительным отношением к журналисту-расследователю "Схем" Михаилу Ткачу.

Свежий выпуск посвящен встречам одного из самых богатых украинцев и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука с влиятельными политиками. Ткач решил выяснить у Зеленского, что он делал 28 июня на территории дома отдыха "Конча-Заспа" ГУД, где живет Кучма. На этой встрече присутствовал и Пинчук.

Предлагаем вашему вниманию текст разговора между Ткачем и Зеленским, который состоялся в Офисе президента (чтобы посмотреть громкое видео, доскрольте до конца страницы):

Журналист Михаил Ткач приехал в Офис президента на разговор с Владимиром Зеленским Скриншот

– Что вы делали на государственных дачах в Конча-Заспе 28 июня?

– Я не помню.

– А вы встречались там с Кучмой или Пинчуком? На государственной даче в Конча-Заспе?

– Я не помню, честно. Нет, с Кучмой точно нет, не встречался.

– Просто ваш кортеж выезжал вечером.

– Но я не встречался на государственной даче с господином Кучмой. Вы же такой ставите вопрос?

– С Кучмой, с Пинчуком.

– С Кучмой, с Пинчуком на государственной даче я не встречался.

– Вы были там вообще?

– Я не помню. Спасибо!

Владимир Зеленский и Михаил Ткач Скриншот

Впоследствии глава государства вернулся, чтобы сообщить, что таки вспомнил цель поездки в Конча-Заспу, и начал искать журналиста:

– А где этот мальчик? О!

– Я – журналист, а не мальчик.

– А журналист что, не может быть парнем?

– Парнем может, мальчиком – нет.

– Ну, хорошо. Как к вам обращаться?

– Михаил меня зовут, Владимир Александрович.

– Михаил, очень приятно. Меня можете Владимиром – тоже.

Автомобиль из кортежа Владимира Зеленского возле "Конча-Заспы" Скриншот

Автомобиль из кортежа Владимира Зеленского возле "Конча-Заспы" Скриншот

Автомобиль из кортежа Виктора Пинчука Скриншот

Скриншот

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