Фото Зеленского для The Guardian сделал известный фотограф из Москвы

Снимки для фотосессии президента Украины Владимира Зеленского изданию The Guardian делал московский фотограф Артур Бондарь.

Об этом он сам и похвастался на странице в Facebook.

"Всегда приятно встретить искреннего и эмоционального человека, вместо деловой маски политика высочайшего уровня. Спасибо большое Владимиру Зеленскому за встречу и приятное общение. Не пропустите в свежем номере The Guardian Weekend наш материал с Владимиром Зеленским, президентом Украины", – написал он на своей странице и прикрепил ссылку на интервью британскому СМИ.

Артур Бондарь

Обложка для издания The Guardian

Как пишет президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, Артур Бондарь из Кривого Рога, но сейчас живет в столице России.

"А вот и мастер, который делал все фото для фотосессии нашего президента в Гардиан. И знаменитое фото в горох тоже. В Москве живет. Родился в Кривом Роге. Красавчик. Обращайтесь, заказывайте фотосессию. Выбирайте отечественного производителя и все такое", – пишет Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото президента Владимира Зеленского вместе с его пресс-секретарем Юлией Мендель, которое вызвало бурную реакцию пользователей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!