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8 марта • обновлено в 13:09
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Фото Зеленского для The Guardian сделал известный фотограф из Москвы

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Снимки для фотосессии президента Украины Владимира Зеленского изданию The Guardian делал московский фотограф Артур Бондарь.

Об этом он сам и похвастался на странице в Facebook.

"Всегда приятно встретить искреннего и эмоционального человека, вместо деловой маски политика высочайшего уровня. Спасибо большое Владимиру Зеленскому за встречу и приятное общение. Не пропустите в свежем номере The Guardian Weekend наш материал с Владимиром Зеленским, президентом Украины", – написал он на своей странице и прикрепил ссылку на интервью британскому СМИ.

Артур Бондарь

Артур Бондарь

Обложка для издания The Guardian

Обложка для издания The Guardian

Как пишет президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, Артур Бондарь из Кривого Рога, но сейчас живет в столице России.

"А вот и мастер, который делал все фото для фотосессии нашего президента в Гардиан. И знаменитое фото в горох тоже. В Москве живет. Родился в Кривом Роге. Красавчик. Обращайтесь, заказывайте фотосессию. Выбирайте отечественного производителя и все такое", – пишет Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото президента Владимира Зеленского вместе с его пресс-секретарем Юлией Мендель, которое вызвало бурную реакцию пользователей.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Юлия Мендель Зоя Ярош Владимир Зеленский
Место
Украина
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