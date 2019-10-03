"Я не сдам Украину!" Зеленский впервые отреагировал на массовые протесты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Таким образом глава государства отреагировал на митинги в Киеве из-за "формулы Штайнмайера". Обращение политика было распространено пресс-службой Офиса президента (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам Зеленского, никаких соглашений с представителями "ДНР" и "ЛНР" подписано не было.

Владимир Зеленский

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину", – сказал он.

"В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность по грабежу, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!" – добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение.

Как пояснил президент, "формула" определяет, когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса. Он отметил, что согласование "плана Штайнмайера" было условием проведения встречи в "нормандском формате".

Как писал OBOZREVATEL:

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