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3 октября • обновлено в 20:20
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"Я не сдам Украину!" Зеленский впервые отреагировал на массовые протесты

22.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Таким образом глава государства отреагировал на митинги в Киеве из-за "формулы Штайнмайера". Обращение политика было распространено пресс-службой Офиса президента (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам Зеленского, никаких соглашений с представителями "ДНР" и "ЛНР" подписано не было.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину", – сказал он.

"В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность по грабежу, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!" – добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение.

Как пояснил президент, "формула" определяет, когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса. Он отметил, что согласование "плана Штайнмайера" было условием проведения встречи в "нормандском формате".

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера политика Донбасс переговоры по Донбассу Новости Донбасса видео
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bregovich mark
bregovich mark
Зе взбзднул!Ай яй яй!А ведь только пальчиком погрозили!Молодец,быстро учится!Так смотришь и дотянет до выборов следующих!Только вот думал долго,сказал бы это 3 -4 дня назад и воздух бы чище был....
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васильевич василий
васильевич василий
Неужели есть на Украине наивные люди которые верят что Донбасс вернется на Украину ??? Через год все остальные районы Донецкой и Луганской областей примкнут к ЛДНР. И еще через 2 года будет образована Новороссия
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А усидеть на двух стульях уже не удастся. Европа больше не хочет терпеть вашу несговорчивость и нежелание примиряться. Закончится все может русским походом принуждения к миру
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