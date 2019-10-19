Знают ли в Раде, как выглядит Штайнмайер? Результаты курьезного опроса. Видео

“Формула Штайнмайера” — топ-тема украинской политики последние недели. О ней говорят все — начиная от рядовых украинцев на кухне, заканчивая президентом с экранов телевизиров.
Но знают ли сами нардепы, кто такой Штайнмайер?
OBOZREVATEL решил спросить, как выглядит иницииатор громких дискуссий и целых акций протестов в Украине Франк-Вальтер Штайнмайер.
За несколько часов работы в парламенте удалось пообщаться с десятком избранников, в большинстве своем — с представителями "Слуги народа". Фактический лидер политсилы Владимир Зеленский по сути и является тем политиком, который еще несколько недель назад потряс информационное пространство поддержкой формулы.
Краткая справка. Кто такой Штайнмайер?
Речь идет о Франке-Вальтере Штайнмайере. Это действующий президент Федеративной Республики Германия. Ранее он был министром иностранным дел ФРГ (с 2013 по 2017 гг). Принимал активное участие в переговорах между властью Виктора Януковича и оппозицией во время Революции Достоинства зимой 2013-2014 гг.
Франке-Вальтере Штайнмайер
Был одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине. Также он стал автором “формулы Штайнмайера”, которая была подтверждена во время встречи “нормандской четверки” в октябре 2016 года.
Что предусматривает предложенный ним документ, можно прочитать здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. В столицу присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренной заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма только письменно сообщил представителя ОБСЕ Сайдика согласовании этого плана.
В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" разрешения конфликта на Донбассе, названной его именем, каким-то образом повлияла российская сторона.
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