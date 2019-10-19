Знают ли в Раде, как выглядит Штайнмайер? Результаты курьезного опроса. Видео

“Формула Штайнмайера” — топ-тема украинской политики последние недели. О ней говорят все — начиная от рядовых украинцев на кухне, заканчивая президентом с экранов телевизиров.

Но знают ли сами нардепы, кто такой Штайнмайер?

OBOZREVATEL решил спросить, как выглядит иницииатор громких дискуссий и целых акций протестов в Украине Франк-Вальтер Штайнмайер.

За несколько часов работы в парламенте удалось пообщаться с десятком избранников, в большинстве своем — с представителями "Слуги народа". Фактический лидер политсилы Владимир Зеленский по сути и является тем политиком, который еще несколько недель назад потряс информационное пространство поддержкой формулы.

Краткая справка. Кто такой Штайнмайер?

Речь идет о Франке-Вальтере Штайнмайере. Это действующий президент Федеративной Республики Германия. Ранее он был министром иностранным дел ФРГ (с 2013 по 2017 гг). Принимал активное участие в переговорах между властью Виктора Януковича и оппозицией во время Революции Достоинства зимой 2013-2014 гг.

Франке-Вальтере Штайнмайер

Был одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине. Также он стал автором “формулы Штайнмайера”, которая была подтверждена во время встречи “нормандской четверки” в октябре 2016 года.

Что предусматривает предложенный ним документ, можно прочитать здесь.

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