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12 февраля • обновлено в 13:25
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Федина назвала дело об угрозах Зеленскому дискредитацией ветеранов

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Народный депутат партии "Европейская солидарность" София Федина, которой вручили подозрение из-за угроз президенту Владимиру Зеленскому, заявила, что дело против нее – дискредитация волонтеров и ветеранов.

Такое заявление она сделала под зданием Государственного бюро расследований.

"Дело против меня, других ветеранов и волонтеров – это попытка дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить те среды, которые борются за независимую Украину", – сказала депутат.

София Федина

София Федина

prm.ua

Она добавила, что правда все равно побеждает.

"Правду и справедливость в тюрьму не спрячешь. Она все равно побеждает!", – заметила Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • народный депутат София Федина сообщила, что в ее адрес стали поступать угрозы после того, как она раскритиковала Владимира Зеленского за визит в Золотое на Донбасс, заговорив о "случайном убийстве" президента.

  • Вскоре из-за скандального заявления на Федину завели уголовное дело за "призыв к убийству человека и свержение государственной власти".

  • Следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Владимира Зеленского нардепу Софии Федине.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
София Федина
Место
Украина
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Комментарии
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фил филька
фил филька
сразу видно хорошая ученица у петьки. тот тоже всегда говорит это не на меня наезд это наезд на украину. как все таки упорыши любят себя отождествлять с чем то большим находясь при этом в меньшинстве))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ветеранами могут считаться только те кто воевал в ВСУ а добровольцы не могут считаться ветеранами и атошниками т.к. они не подчинялись ВСУ и шли добровольно а значит им не пологаеться никаких льгот и выплат от государства раз шли сами то ничего и не положено юридически тем более они не подчинялись командованию ВСУ а значит они юридически не солдаты Украины и Украина за них не несёт никакой ответственности как и рашка за своих бурятов
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фил филька
фил филька
моня, это точно ты? ))
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Александрович Валера
Александрович Валера
Выкручивается теперь
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