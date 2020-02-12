Федина назвала дело об угрозах Зеленскому дискредитацией ветеранов

Народный депутат партии "Европейская солидарность" София Федина, которой вручили подозрение из-за угроз президенту Владимиру Зеленскому, заявила, что дело против нее – дискредитация волонтеров и ветеранов.

Такое заявление она сделала под зданием Государственного бюро расследований.

"Дело против меня, других ветеранов и волонтеров – это попытка дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить те среды, которые борются за независимую Украину", – сказала депутат.

София Федина prm.ua

Она добавила, что правда все равно побеждает.

"Правду и справедливость в тюрьму не спрячешь. Она все равно побеждает!", – заметила Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL :

народный депутат София Федина сообщила, что в ее адрес стали поступать угрозы после того, как она раскритиковала Владимира Зеленского за визит в Золотое на Донбасс, заговорив о "случайном убийстве" президента.

Вскоре из-за скандального заявления на Федину завели уголовное дело за "призыв к убийству человека и свержение государственной власти".

Следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Владимира Зеленского нардепу Софии Федине.

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