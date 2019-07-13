Европейские бизнесмены выразили серьезное беспокойство по поводу "люстрации" Зеленского - Financial Times

Предложенная Зеленским "люстрация" вызывает большое беспокойство у крупных бизнесменов и западных партнеров Украины.

Об этом говорится в статье издания Financial Times.

Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрацию для чиновников, которые работали до него. Это вызвало обеспокоенность его демократических полномочий от международных партнеров Киева.

Господин Зеленский сказал, что хочет расширить чистку государственных чиновников, входивших в администрацию Петра Порошенко.

Владимир Зеленский

"Я думаю, что самое малое, что мы можем сделать сейчас, - это навсегда лишить их всех возможностей для участия в государственном управлении", - сказал Зеленский.

Так называемая "люстрация" уже применяется к чиновникам, которые входили в режим бывшего пророссийского президента Виктора Януковича, который бежал в Россию в 2014 году.

В случае реализации, чистка работников эпохи Порошенко поставила Зеленского на столкновение с правительством, который приветствовал его планы ускорить реформы и удержать Киев на прозападном пути интеграции.

"Изменение выборов и политическая ротация является нормой в демократических странах... Неизбирательного запрета для всех участников исполнительного и законодательного управления нет "- сказали в совместном заявлении послы в Киеве, представляющие страны G7.

"Ситуация в Украине сегодня, по нашему мнению, не сравнима с той, что была после Революции достоинства", - говорится в статье.

Не столкнувшись с широкой критикой, Украина в прошлые годы "чистила" чиновников, которые служили в период председательства Януковича в 2010-2014 годах. После того, как он бежал, Россия аннексировала Крымский полуостров и разжигала все еще тлеющую войну на Востоке страны.

Послы сообщили, что при Порошенко "мы оценили прогресс реформ, достигнутый в некоторых важных сферах".

Бизнес-лидеры также выразили обеспокоенность по поводу предложения господина Зеленского, который, как сообщается, также запретит чиновникам работать частными адвокатами.

Близкий сотрудник президента, разговаривая на условиях анонимности, сомневается, что план люстрации серьезно рассматривается, и изобразил его как призыв обратиться к избирателям господина Зеленского перед выборами в парламент 21 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что идея о так называемой новой люстрацииможет свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок – перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей.

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