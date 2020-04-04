"Это выбор между дефолтом и "русским миром": Порошенко оценил новый банковский закон

Голосование во втором чтении так называемый "банковский" закон, который является обязательным условием для получения Украиной международной финансовой помощи, может стать водоразделом в судьбе государства.

Об этом в эфире "Свободы Слова Савика Шустера" заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. По его словам, или депутаты поддержат экономическое спасение Украины – или выберут позицию бизнесмена Игоря Коломойского, дефолт, разрушение государства и быстрое наступление страны-агрессора.

"Есть кардинально разные результаты, которых ожидают те или иные участники этих событий. Первый – четко отметил в своем интервью "Нью-Йорк Таймс" Коломойский – бывший владелец банка. Он сказал: "С Западом надо заканчивать, надо объявлять дефолт и идти в Россию просить деньги", – напомнил Порошенко.

"Стоит абсолютно четкий выбор. Или дефолт и разрушение государства. Это не просто ужасные социальные результаты. Это не просто обнищание людей. Это не просто остановка украинской экономики. Это не просто разрушение всех социальных программ государства, потому что Украине никто денег не даст", – предостерег Порошенко.

Петр Порошенко

"А есть другой вариант: когда мы получим кредит от Международного валютного фонда. Если дает МВФ – нам дает от 500 млнл до миллиарда макрофинансовой помощи Европейский Союз, дает миллиард долларов Всемирный банк, дает Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Формируется пакет, который помогает украинской экономике, как кислород, выжить в эти времена", – сравнил Петр Порошенко.

"Поэтому каждый, кто будет голосовать за второе чтение, должен выбрать. Или мы за Украину – или мы думаем, чтобы деньги, которые нам предоставят международные финансовые организации, затем в результате сделок, заберет себе через решение украинского суда Коломойский. Дураков нет. Никто на этих условиях деньги Украине не даст. И налогоплательщики не должны сегодня платить за подобные прихоти", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономический кризис в Украине, катализатором которого стала эпидемия коронавируса, приведет к стремительному росту безработицы. В большинства украинцев нет финансового запаса прочности даже на ближайший месяц. Поэтому власть должна принимать быстрые и системные решения для поддержки рынка труда и малообеспеченных граждан.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!