Это катастрофа: Анатолий Гриценко сделал тревожное заявление о будущем Украины

Проблема трудовой миграции приобретает в Украине масштабы национальной катастрофы.

Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделал экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Эта тема – эмиграция за границу – выходит на уровень национальной катастрофы. Это нужно остановить точно", - констатировал политик.

В этом контексте он подчеркнул необходимость создания благоприятных условий в стране для "людей, которые работают и не хотят сидеть на субсидиях, а иметь возможность самим держать себя твердо на ногах".

Анатолий Гриценко также предупредил: если ситуация не изменится, молодежь "не сможет реализовать себя в своей стране".

Напомним, ранее спикер Сейма Польши Марек Кухцинский заявил, что в настоящее время в Польше работает до двух миллионов украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко заявил о необходимости изменения ситуации в Украине, при которой практика снятия неприкосновенности с народных депутатов Украины и привлечения их к уголовной ответственности не приводит к реальному наказанию преступников.