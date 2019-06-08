"Это было бы идеально!" Вакарчук сказал, хочет ли быть премьер-министром Украины

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук готов заступить на должность премьер-министра Украины.

Об этом музыкант заявил в интервью программе "Рандеву", отвечая на вопрос журналистки Янины Соколовой о том, готов ли он к такой ответственности в случае определенных политических раскладов после выборов в Раду.

"Любая должность, в исполнительной или законодательной власти, которая будет требовать четкой позиции... Это будет миссия, которая будет доверена партией и избирателями, я не буду думать ни минуты. Рано говорить о конкретных должностях, но нет ни одной должности, от которой я откажусь, если мне доверят люди и надо будет это сделать. Я не боюсь никакой должности", - ответил Вакарчук.

"Это было бы идеально. Зеленский - президент. Вакарчук - премьер. Это невероятный баланс", - отреагировала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук также рассказал, что чувствовал после победы Зеленского. По его словам, он не жалеет о том, что мог бы быть на его месте, но предпочел участие в выборах в Раду вместо президентских.

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