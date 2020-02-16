"Есть, сэр" - и побежал": Арахамия рассказал о влиянии Коломойского на "слуг"

В парламентской фракции "Слуга народа" нет группы прямого влияния украинского олигарха Игоря Коломойского. Однако существует его так называемая "орбита".

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. По его словам, если бы подобная "группа Коломойского" существовала, она выделялась бы строгой вертикальной линией управления.

Давид Арахамия

"Если бы это была группа Коломойского, я вам гарантирую, он, насколько мне известно, человек, который любит эксклюзивность. Он бы точно создал свою отдельную группу, посадил бы туда всех своих людей и сказал бы: вы группа, вот это старший, а я командир", – пояснил Арахамия.

"Поэтому, когда связывают с Коломойским или каким-то другим влиятельным лицом, то мы всегда говорим "орбита"... Это означает, что по каким-то вопросам они будут прислушиваться к этому человеку, но не будут выполнять: "есть, сэр" – и побежал. Вот так оно работает", – уточнил народный депутат.

Он отметил, что раньше в парламенте было много депутатов, напоминавших солдат, которые исполняют распоряжения командира. Однако, по мнению Арахамии, сейчас такое положение дел изменилось.

"Сейчас оно так не выглядит. Я ни одного человека не знаю, кто по команде так будет делать все, что ему скажут. То есть, депутаты - они субъектны", - подвел итог политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обыски на телеканале "1+1" могут стать причиной ссоры с его владельцем Игорем Коломойским.

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