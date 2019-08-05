Есть даже Юзик: всплыл список возможных глав фракции "Слуги народа" и комитетов Рады

В СМИ появился предварительный список кандидатов на пост заместителей главы фракции и глав парламентских комитетов от партии "Слуга народа".

На должность главы фракции претендует бизнесмен и волонтер Давид Арахамия, еще 15 человек могут быть его заместителями, пишет "Новое время" со ссылкой на собственные источники.

Это – руководитель Антикоррупционного штаба в Киеве Галина Янченко, Дмитрий Соломчук (глава "Зекоманды" в городе Ривне), волонтер Юрий Мысягин, глава команды Зеленского в Черниговской области Павел Халимон, руководительница пресс-службы "Слуги народа" Евгения Кравчук, актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), глава "Зекоманды" в Харькове Павел Сушко, ресторатор Николай Тищенко, бизнесмен Вадим Струневич, предпринимательница Ольга Савченко, гендиректор компании "Квартал-концерт" Максим Ткаченко, сооснователь общественной организации Артем Культенко, бизнесмен Роман Мулик, бизнесвумен Елена Шуляк и бизнесмен Юрий Кисель.

Президент Владимир Зеленский в Раде Известия

В списке парламентских комитетов кандидаты от "Слуги народа" расположились следующим образом:

комитет налоговой, таможенной и финансовой политики (пока это два разных комитета) – эксперт во вопросам налогообложения Даниил Гетманцев;

по вопросам экономической политики – правозащитник Дмитрий Наталуха;

по вопросам бюджета – бизнесмен Юрий Аристов;

гуманитарный и информационный комитета – гендиректор "1+1" Александр Ткаченко;

по вопросам науки и образования – эксперт в вопросах образовательной реформы Сергей Бабак;

комитет IT – представитель Зеленского в Запорожье Михаил Крячко;

комитет по вопросам правовой политики и правосудия – юристка Ирина Венедиктова;

комитет аграрной политики и земельных отношений – Николай Сольский, соучредитель юридической компании;

предотвращения и противодействия коррупции – эксперт по вопросам налогового и антикоррупционного законодательства Анастасия Красносельськая;

комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – эксперт программы реформирования правоохранительной системы Денис Монастырский;

комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса – представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус;

по вопросам инфраструктуры – эксперт по информационным технологиям Владислав Криклий;

комитет по вопросам самоуправления – Андрей Клочко;

по вопросам национальной безопасности и обороны – предприниматель Александр Завитневич;

комитет по вопросам здравоохранения – сооснователь одной из частных клиник Михаил Радуцкий;

по вопросам экологической политики – юрист Олег Бондаренко;

комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ – адвокат Сергей Кальченко;

комитет по вопросам иностранных дел – дипломат Богдан Яременко;

по вопросам европейской интеграции – депутат Харьковского горсовета Мария Мезенцева;

комитет по вопросам соцполитики – экс-директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

Как писал OBOZREVATEL, 4 августа в СМИ появился еще один, более краткий список претендентов на должности глав фракций Верховной Рады. Для парламентариев не из пропрезидентской партии оставили всего два комитета: по вопросам прав человека и новый комитет по реинтеграции.

Спикером, предварительно, будет глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, вице-спикером – представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся