Есть даже Юзик: всплыл список возможных глав фракции "Слуги народа" и комитетов Рады

В СМИ появился предварительный список кандидатов на пост заместителей главы фракции и глав парламентских комитетов от партии "Слуга народа".
На должность главы фракции претендует бизнесмен и волонтер Давид Арахамия, еще 15 человек могут быть его заместителями, пишет "Новое время" со ссылкой на собственные источники.
Это – руководитель Антикоррупционного штаба в Киеве Галина Янченко, Дмитрий Соломчук (глава "Зекоманды" в городе Ривне), волонтер Юрий Мысягин, глава команды Зеленского в Черниговской области Павел Халимон, руководительница пресс-службы "Слуги народа" Евгения Кравчук, актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), глава "Зекоманды" в Харькове Павел Сушко, ресторатор Николай Тищенко, бизнесмен Вадим Струневич, предпринимательница Ольга Савченко, гендиректор компании "Квартал-концерт" Максим Ткаченко, сооснователь общественной организации Артем Культенко, бизнесмен Роман Мулик, бизнесвумен Елена Шуляк и бизнесмен Юрий Кисель.
Президент Владимир Зеленский в Раде
Известия
В списке парламентских комитетов кандидаты от "Слуги народа" расположились следующим образом:
комитет налоговой, таможенной и финансовой политики (пока это два разных комитета) – эксперт во вопросам налогообложения Даниил Гетманцев;
по вопросам экономической политики – правозащитник Дмитрий Наталуха;
по вопросам бюджета – бизнесмен Юрий Аристов;
гуманитарный и информационный комитета – гендиректор "1+1" Александр Ткаченко;
по вопросам науки и образования – эксперт в вопросах образовательной реформы Сергей Бабак;
комитет IT – представитель Зеленского в Запорожье Михаил Крячко;
комитет по вопросам правовой политики и правосудия – юристка Ирина Венедиктова;
комитет аграрной политики и земельных отношений – Николай Сольский, соучредитель юридической компании;
предотвращения и противодействия коррупции – эксперт по вопросам налогового и антикоррупционного законодательства Анастасия Красносельськая;
комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – эксперт программы реформирования правоохранительной системы Денис Монастырский;
комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса – представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус;
по вопросам инфраструктуры – эксперт по информационным технологиям Владислав Криклий;
комитет по вопросам самоуправления – Андрей Клочко;
по вопросам национальной безопасности и обороны – предприниматель Александр Завитневич;
комитет по вопросам здравоохранения – сооснователь одной из частных клиник Михаил Радуцкий;
по вопросам экологической политики – юрист Олег Бондаренко;
комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ – адвокат Сергей Кальченко;
комитет по вопросам иностранных дел – дипломат Богдан Яременко;
по вопросам европейской интеграции – депутат Харьковского горсовета Мария Мезенцева;
комитет по вопросам соцполитики – экс-директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.
Как писал OBOZREVATEL, 4 августа в СМИ появился еще один, более краткий список претендентов на должности глав фракций Верховной Рады. Для парламентариев не из пропрезидентской партии оставили всего два комитета: по вопросам прав человека и новый комитет по реинтеграции.
Спикером, предварительно, будет глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, вице-спикером – представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся