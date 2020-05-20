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20 мая • обновлено в 12:10
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"ЕС" назвала "пленки Порошенко и Байдена" российской провокацией

4.3т
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"Пленки" о якобы давлении экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко не имеют под собой никакого основания, но в них заинтересована Россия.

Более того, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию. Такое заявление сделали в партии "Европейская солидарность", сообщает "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В политической силе убеждены, что указанные "пленки" – это российская провокация, которая не имеет ничего общего с реальностью. Ее главная цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

Байден и Порошенко

Байден и Порошенко

"Зеркало недели"

Напомним, 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы датированы 2015-2016 годами.

  • На них якобы Байден требует от Порошенко отправить в отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина, а также сменить правительство в обмен на получение транша в 1 млрд долларов.

  • Голос, похожий на пятого президента Украины, убеждает собеседника в том, что Шокин согласился на это и принес соответствующее заявление.

  • Человек, которого на "пленках" позиционируют как Байдена, одобрительно отзывается об этом. После этого якобы Порошенко говорит фразу: "Это второй шаг из высказанных мной обязательств".

  • Кроме того, на записях якобы идет речь о просьбе Порошенко к Байдену повлиять на фракцию "Самопоміч" с целью голосования за Наталью Яресько на должность главы правительства.

  • Еще один вопрос, который обсуждается на обнародованных пленках, это якобы требование Байдена к тогдашнему лидеру Украины о скорейшей национализации ПриватБанка. В разговоре со стороны американца звучит фраза о том, что Игорь Коломойский (экс-собственник Привата. – Ред.) – это "заноза в заднице и проблема для всех".

  • Также собеседники на записях общались об увольнении Айвараса Абромавичуса с должности министра экономики и политическом кризисе, который начался после этого.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Андрей Деркач Джо Байден Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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