Ермак заявил о прогрессе в обмене пленными и новом уровне переговоров с Россией

Представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ ко всей неподконтрольной Украине территории Донбасса до конца сентября. Это может ускорить процесс обмена пленными.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочей поездки в Одессу, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, такая договоренность была достигнута на встрече советников "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября.

"Была также достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возвращения наших граждан", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что на встрече советников глав "Нормандской четверки" участвовали спецпредставитель председателя ОБСЕ, координатор Трехсторонней контактной группы Хайди Грау и глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, что, по его словам, означает выход взаимодействия и работы двух форматов на более высокий уровень.

"Во время этой встречи, это было впервые за несколько последних лет, присутствовали посол Грау и посол Чевик, которые руководят сегодня процессом в Минске. Это означает, что взаимодействие и скоординированная работа двух форматов вышли еще на более высокий уровень, и мы ожидаем конкретных результатов этого уже на ближайшей неделе, 15 сентября, когда состоится видеоконференция ТКГ", – сказал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 сентября состоялась встреча советников в "нормандском формате". Стороны обсудили режим тишины на Донбассе, обмен и доступ к пленным, а также новые раунды переговоров.

После завершения переговоров Андрей Ермак сказал, что их главным результатом стало продление режима перемирия на Донбассе.

Представитель России, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в свою очередь заявил, что пока не видит оснований для проведения нового саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Также Козак сказал, что Верховная Рада якобы пересмотрит постановление о местных выборах в Украине касательно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Глава украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников возразил россиянину. Он отметил, что такого обещания на встрече украинская сторона не давала.

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