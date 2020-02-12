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12 февраля • обновлено в 11:18
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Ермак получил первое задание от Зеленского: о чем речь

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Новоиспеченный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что считает прекращение войны на Донбассе самым важным заданием, которое получил от Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время своего первого брифинга на должности 12 февраля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Андрей Ермак

Андрей Ермак

В частности, Ермак подчеркнул, что продолжит работу по переговорам с российской стороной.

"Я думаю, это не будет мешать... Мы будем продолжать эту работу, потому что ничего нет важнее сейчас, чем прекращение войны, прекращение гибели наших людей и возвращение всех наших граждан. И это является самым важным заданием, которое мы получили от президента Украины и будем его выполнять", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака главой Офиса президента. Соответствующий документ №48/2020 был опубликован на сайте ОП 11 февраля. Другим своим указом, №46/2020, глава государства уволил с поста руководителя ОПУ Андрея Богдана.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
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Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
Продать Украину - это самое важное задание Зели. Ума не хватает как развиваться, как строить отношения на международной арене, никакой стратегии этих Зеленых тварей нет. Миротворцы хреновые. Не можете - уступите место достойным людям.
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