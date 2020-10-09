Ермак озвучил сроки проведения переговоров советников "нормандской четверки"

Украина заинтересована в скорейшем проведении "нормандского саммита". Поэтому уже в течение 12-18 октября может состояться видеоконференция политических советников лидеров стран-участниц переговоров.

Об этом сообщил председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, рассказали в пресс-службе ОПУ. Он отметил, что поскольку война седьмой год идет на территории нашего государства, а решения принимаются на уровне лидеров, то именно Киев главным образом пытается ускорить встречу "нормандской четверки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры в "нормандском формате" – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ", – подчеркнул Ермак.

"Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе (12-18 октября. – Ред.), возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", – добавил глава ОПУ.

В то же время он акцентировал внимание на том, что благодаря договоренностям, достигнутым на уровне ТКГ и подтвержденным на встрече советников лидеров "нормандского формата", на востоке Украины уже более 70 дней сохраняется режим тишины, и даже сократилось количество неприцельных выстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что все результаты, которых удалось достичь в урегулировании конфликта на востоке Украины, были получены благодаря "нормандскому" формату переговоров, где присутствовал президент РФ Владимир Путин. Поэтому, по мнению министра, эти переговоры не исчерпали себя.