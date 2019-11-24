"Могу поругать, никто не запрещал": первая леди Украины рассказала об отношениях с Зеленским

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским, пытается поменьше говорить о роботе дома.

Об этом она сказала в интервью "ТСН.Тиждень", которое было опубликовано в воскресенье, 24 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Журналистка спросила, бывает ли такое, что Зеленская ругает мужа из-за какого-то заявления.

Елена и Владимир Зеленские ОП

"О заявлениях я не могу его ругать. И мы пытаемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает", – сказала она.

По словам первой леди, все же лучше, когда она не ругает мужа, поскольку из-за этого у него значительно портится настроение.

Также Зеленская пожаловалась на нехватку времени, поскольку через активную политическую деятельность она не имеет возможности уделять достаточно внимания детям.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Елена Зеленская произвела впечатление стильным нарядом. Супруга президента выглядела утонченно и элегантно во время Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной", где она обсудила с лидерами школьного самоуправления качество питания в учебных заведениях.

Первая леди Украины также появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. В сети показали уникальные кадры со съемок. Кроме того, она дала интервью изданию и рассказала о том, как зарабатывает деньги.

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