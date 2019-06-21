"... Она начала с небольшой лесопилки в те черные дни, когда Атланта только поднималась из пепла и развалин и не было спасения от нужды. Скарлетт сражалась, интриговала, оберегая свои лесопилки в те мрачные времена, когда янки грозили все конфисковать, когда денег было мало, а ловких людей расстреливали. И вот у Атланты стали зарубцовываться раны, повсюду росли дома, и в город каждый день стекались пришельцы, а у Скарлетт было две отличные лесопилки, два лесных склада, несколько десятков мулов и команды каторжников, работавшие за сущую ерунду..."
Признаюсь, люблю такое. Люблю фильмы про Уолл-стрит. Про соревнования корпораций. Про истории создания своего, того, что позволяет тебе выжить и накормить семью. Знаю истории совсем молодых и отчаянных - которые интеллектом зарабатывают десятки тысяч. Знаю пример, когда студентка открыла ресторан, взяв все в аренду, а его спалили конкуренты. Но такой тип людей встает и начинает все сначала.
На что натолкнула победа Зеленского сейчас - так это на утроенное желание ЗАРАБАТЫВАТЬ. Дело не в том, что до этого его не было. Просто для кого-то наступившее время - это ожидание, что сейчас "как попрет"... Как во времена Януковича - когда переступая через законы, нарушая все что только можно - народ поактивнее зарабатывал. Как мог. Во времена Пороха пришло понимание - что есть государство, которому вообще-то надо платить налоги, и которым хочется гордиться. А при Зеленском - внутреннее ощущение, что покатилось оно все лесом. Суд - за деньги. Пьяный за рулем - можно, хотя и дорого. Место в списке - купить, потом отбить, в общем все как раньше. Только с Порохом совесть оживала, а с Зеленским она заткнулась. Это по наблюдениям и ощущениям.
- при Порохе нам добавили работы, - жалуется бывший сотрудник ДПС. - Нам машины пришлось проверять вдвое дольше, добавили всякие стандарты. А время на обслуживание одного человека - урезали. Они же в электронной очереди, им быстро как в Европе надо - а мы как дураки должны пахать. Нам стало не комфортно работать...
- я стал меньше зарабатывать, - психует сотрудник силового ведомства, накалывая за общим столом на мероприятии кусок отбивной. - Я раньше на отдых за границу мог летать чаще, левых денег больше было. А теперь только пару раз в год.
- зачем они все это придумали? - пожимает плечами нотариус. - У нас реорганизация, все по-новому, как мне все это надоело!
- зачем нам эта новая украинская школа? Учили раньше, и все нормально было... - ярко накрашенная учитель младших классов с отличным опытом "работы" с родителями и привычкой собирать деньги, как директор сказал, ищет оправдания старой системе.
Я понимаю, что теперь все это катится обратно. Потому что многим именно ТАК было удобно, и будет удобно снова. Есть и те, кто приготовился собирать с неба манну небесную - в виде понижения тарифов на коммуналку и увеличения пенсий.
- а что, Порох лично мне ничего не дал, - "по секрету" делится пенсионер в вагоне метро, - а вот Янукович когда-то мне добавил...
Мне же хочется утроить усилия и оградить своих детей от хаоса. От падения курса доллара, от поборов облгазов с их непризнанными коэффициентами, от возросших аппетитов чиновников, потому что теперь вернулось ИХ время, и они возместят себе потери с лихвой. Потому что "зробили це разом". Вернули возможности, заткнули принципы подальше.
Как ни крути, а "две лесопилки, два склада, несколько десятков мулов..." - это то, что дает хоть какую-то почву под ногами. Жить станет дороже, жить станет "веселей". Пора напрячься и позаботиться о себе и своей семье еще больше. Кто знает, какой данью нас обложат новые "слуги народа"?
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.