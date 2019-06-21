"... Она начала с небольшой лесопилки в те черные дни, когда Атланта только поднималась из пепла и развалин и не было спасения от нужды. Скарлетт сражалась, интриговала, оберегая свои лесопилки в те мрачные времена, когда янки грозили все конфисковать, когда денег было мало, а ловких людей расстреливали. И вот у Атланты стали зарубцовываться раны, повсюду росли дома, и в город каждый день стекались пришельцы, а у Скарлетт было две отличные лесопилки, два лесных склада, несколько десятков мулов и команды каторжников, работавшие за сущую ерунду..."

Признаюсь, люблю такое. Люблю фильмы про Уолл-стрит. Про соревнования корпораций. Про истории создания своего, того, что позволяет тебе выжить и накормить семью. Знаю истории совсем молодых и отчаянных - которые интеллектом зарабатывают десятки тысяч. Знаю пример, когда студентка открыла ресторан, взяв все в аренду, а его спалили конкуренты. Но такой тип людей встает и начинает все сначала.

На что натолкнула победа Зеленского сейчас - так это на утроенное желание ЗАРАБАТЫВАТЬ. Дело не в том, что до этого его не было. Просто для кого-то наступившее время - это ожидание, что сейчас "как попрет"... Как во времена Януковича - когда переступая через законы, нарушая все что только можно - народ поактивнее зарабатывал. Как мог. Во времена Пороха пришло понимание - что есть государство, которому вообще-то надо платить налоги, и которым хочется гордиться. А при Зеленском - внутреннее ощущение, что покатилось оно все лесом. Суд - за деньги. Пьяный за рулем - можно, хотя и дорого. Место в списке - купить, потом отбить, в общем все как раньше. Только с Порохом совесть оживала, а с Зеленским она заткнулась. Это по наблюдениям и ощущениям.

- при Порохе нам добавили работы, - жалуется бывший сотрудник ДПС. - Нам машины пришлось проверять вдвое дольше, добавили всякие стандарты. А время на обслуживание одного человека - урезали. Они же в электронной очереди, им быстро как в Европе надо - а мы как дураки должны пахать. Нам стало не комфортно работать...

- я стал меньше зарабатывать, - психует сотрудник силового ведомства, накалывая за общим столом на мероприятии кусок отбивной. - Я раньше на отдых за границу мог летать чаще, левых денег больше было. А теперь только пару раз в год.

- зачем они все это придумали? - пожимает плечами нотариус. - У нас реорганизация, все по-новому, как мне все это надоело!

- зачем нам эта новая украинская школа? Учили раньше, и все нормально было... - ярко накрашенная учитель младших классов с отличным опытом "работы" с родителями и привычкой собирать деньги, как директор сказал, ищет оправдания старой системе.

Новости Феномен Зеленского

Я понимаю, что теперь все это катится обратно. Потому что многим именно ТАК было удобно, и будет удобно снова. Есть и те, кто приготовился собирать с неба манну небесную - в виде понижения тарифов на коммуналку и увеличения пенсий.

- а что, Порох лично мне ничего не дал, - "по секрету" делится пенсионер в вагоне метро, - а вот Янукович когда-то мне добавил...

Мне же хочется утроить усилия и оградить своих детей от хаоса. От падения курса доллара, от поборов облгазов с их непризнанными коэффициентами, от возросших аппетитов чиновников, потому что теперь вернулось ИХ время, и они возместят себе потери с лихвой. Потому что "зробили це разом". Вернули возможности, заткнули принципы подальше.

Как ни крути, а "две лесопилки, два склада, несколько десятков мулов..." - это то, что дает хоть какую-то почву под ногами. Жить станет дороже, жить станет "веселей". Пора напрячься и позаботиться о себе и своей семье еще больше. Кто знает, какой данью нас обложат новые "слуги народа"?

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