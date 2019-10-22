"Исключатели хр*новы!" Дубинский взбунтовался против руководства "Слуги народа"

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.

Своей реакцией он поделился в Telegram-канале, отметив, что это невозможно, поскольку фракция "даже кнопкодавов побоялась исключать, хотя надо было".

Так, источник LIGA.net в руководстве "СН" сообщил, что мысли выгнать Дубинского есть. "Но если мы исключим его, выйдут еще пятеро. При этом мандат они не потеряют. Мы не хотим показывать пример другим мажоритарщикам", – заявил изданию один из руководителей фракции.

Дубинский взбунтовался против руководства "Слуги народа" delo.ua

"Скажу прямо. Кишка тонка исключить меня или кого-то другого", – прокомментировал Дубинский.

"В моем случае, для этого нет никаких оснований, ни понятийных, ни выдуманных", – добавил он.

"На ворах и шапка горит. Исключатели хр*новы. Как только я потребовал пройти детектор лжи – все в кусты попрятались", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за членов финансового комитета Верховной Рады в "Слуге народа" инициировали проверку на детекторе лжи.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!