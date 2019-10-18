"Вот это зашквар!" Дубинский обвинил главу "Укроборонпрома" в серьезном нарушении

Глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус при выезде и въезде в Украину использует свой паспорт гражданина Литвы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в ответ на запрос народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского. Письмо он опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, парламентарий обратился с депутатским запросом с целью выяснить, какой документ предъявляет Абромавичус при пересечении границы.

Дубинский обвинил Абромавичуса из-за паспорта Литвы

"Сообщаем, что указанное лицо в 2019 году использовало паспорт гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Литовской республики", – сказано в ответе.

Telegram Александра Дубинского

Telegram Александра Дубинского

"Черт. Нарушает все законы Украины, не имеет допуска к гостайне, не имеет права возглавлять оборонный концерн – и хоть бы хны. Как вам нравится этот зашквар?" – отреагировал Дубинский.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубинский заметил, что Абромавичус изменил свою декларацию о доходах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!