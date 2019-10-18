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18 октября • обновлено в 22:23
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"Вот это зашквар!" Дубинский обвинил главу "Укроборонпрома" в серьезном нарушении

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Глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус при выезде и въезде в Украину использует свой паспорт гражданина Литвы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в ответ на запрос народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского. Письмо он опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, парламентарий обратился с депутатским запросом с целью выяснить, какой документ предъявляет Абромавичус при пересечении границы.

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Дубинский обвинил Абромавичуса из-за паспорта Литвы

Дубинский обвинил Абромавичуса из-за паспорта Литвы

"Сообщаем, что указанное лицо в 2019 году использовало паспорт гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Литовской республики", – сказано в ответе.

"Вот это зашквар!" Дубинский обвинил главу "Укроборонпрома" в серьезном нарушении

Telegram Александра Дубинского

"Вот это зашквар!" Дубинский обвинил главу "Укроборонпрома" в серьезном нарушении

Telegram Александра Дубинского

"Черт. Нарушает все законы Украины, не имеет допуска к гостайне, не имеет права возглавлять оборонный концерн и хоть бы хны. Как вам нравится этот зашквар?" – отреагировал Дубинский.

"Вот это зашквар!" Дубинский обвинил главу "Укроборонпрома" в серьезном нарушении

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубинский заметил, что Абромавичус изменил свою декларацию о доходах.

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Персоны
Александр Дубинский Айварас Абромавичус
Место
Украина
Теги
Укроборонпром Государственная пограничная служба Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо непонятно? Украина полностью и открыто перешла под внешнее управление. Ау, где там патриёты? Ах, им за протесты против внешнего управления Украины не заплатили? Ну-ну..
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Вас имеют все
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Дубинский мне начинает нравится. Молодец.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Владимирович Владимир, Ну шо непонятно? Украина полностью и открыто перешла под внешнее управление. Ау, где там патриёты? Ах, им за протесты против внешнего управления Украины не заплатили? Ну-ну..
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