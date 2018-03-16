"Доступен каждому украинцу": Савченко назвала свой номер телефона

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко озвучила номер своего мобильного телефона, по которому к ней "может обратиться каждый украинец".

"Этот телефон доступен каждому украинцу. +38 066-421-92-41... Каждый может дозвониться, спросить, что нужно", – заявила Савченко.

Нардеп отметила, что ее телефон круглосуточно включен и разрывается от звонков.

"Если я не беру трубку, я обязательно перезвоню на каждый номер, который мне звонил. Я могу перезвонить в два часа ночи, в три часа ночи... И я говорю с каждым украницем", – резюмировала Савченко.

Напомним, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки госпереворота в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.