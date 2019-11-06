"Донбасс не вернется": Цимбалюк разгромил заявление "слуги народа" о террористах во власти

Заявление народного депутата Украины от "Слуги народа" Максима Ткаченко о вероятности прихода "честных и порядочных" террористов ОРДЛО к власти после деоккупации Донбасса имеет ничего общего с реальностью.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, объяснив, что сейчас о реальном возвращении Донбасса речь не идет.

Максим Ткаченко и Роман Цимбалюк

"Я здесь занимаю вообще другую точку зрения, и не сторонник того, чтобы жить в иллюзиях. Сейчас россияне не собираются возвращать оккупированный Донбасс. Они будут торговаться, они будут предлагать поменять Донбасс на Крым, или наоборот. Они будут создавать и различные подобные информационные подстрекания. Но пока ничего не изменится", – считает журналист.

Цимбалюк подчеркивает, что на Донбассе нет никаких "республик", там созданы Россией оккупационные администрации, и пока там все контролируется русскими, другой власти там де-факто не будет.

"Сейчас мы видим, что там российские флаги, и с момента средневековья ничего не изменилось – чей флаг, тот и владеет ситуацией. Посмотрите только на мост в Станице Луганской, что мы там видим? Это Кремль нам говорит: ребята, вы можете обещать украинцам мир завтра или сегодня, можете говорить, что надо просто прекратить стрелять, но ничего не изменится", – говорит журналист.

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской "Неделя"

"Они не собираются идти на уступки ни на йоту. И очень странно, когда украинцам рассказывают, что власть договорится. Но они плевать хотели, им все равно. Они хотят, чтобы нас, как независимого государства, не было, и возвращение Донбасса, реальное возвращение, фактически невозможно", – добавил он.

На вопрос журналиста, как долго Россия будет удерживать Донбасс, Цимбалюк ответил: "В перспективе ближайших лет никаких изменений ожидать не стоит, и не надо себя обманывать. Сейчас Лавров сравнивает оккупирован Донбасс с Приднестровьем. Урегулирование конфликта там длится уже почти 30 лет, кто-то слышал о каких-то возможностях? И их не будет, потому что там, где есть русский оккупационный сапог, правда такова, что украинец может освободить эту территорию или военным путем, либо не освободить".

Как ранее сообщал OBOZREVATE , народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко сделал скандальное заявление, в котором предположил, что среди террористов "Л/ДНР" могут быть "хорошие люди". Более того, он не исключил, что после деоккупации ОРДЛО многие из них войдут в команду новой власти.

Позже нардеп опубликовали официальное заявление, где утверждает, что журналисты не так поняли его слова.

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