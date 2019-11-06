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6 ноября • обновлено в 19:33
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"Донбасс не вернется": Цимбалюк разгромил заявление "слуги народа" о террористах во власти

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Заявление народного депутата Украины от "Слуги народа" Максима Ткаченко о вероятности прихода "честных и порядочных" террористов ОРДЛО к власти после деоккупации Донбасса имеет ничего общего с реальностью.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, объяснив, что сейчас о реальном возвращении Донбасса речь не идет.

Максим Ткаченко и Роман Цимбалюк

Максим Ткаченко и Роман Цимбалюк

"Я здесь занимаю вообще другую точку зрения, и не сторонник того, чтобы жить в иллюзиях. Сейчас россияне не собираются возвращать оккупированный Донбасс. Они будут торговаться, они будут предлагать поменять Донбасс на Крым, или наоборот. Они будут создавать и различные подобные информационные подстрекания. Но пока ничего не изменится", – считает журналист.

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Цимбалюк подчеркивает, что на Донбассе нет никаких "республик", там созданы Россией оккупационные администрации, и пока там все контролируется русскими, другой власти там де-факто не будет.

"Сейчас мы видим, что там российские флаги, и с момента средневековья ничего не изменилось – чей флаг, тот и владеет ситуацией. Посмотрите только на мост в Станице Луганской, что мы там видим? Это Кремль нам говорит: ребята, вы можете обещать украинцам мир завтра или сегодня, можете говорить, что надо просто прекратить стрелять, но ничего не изменится", – говорит журналист.

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской

"Неделя"

"Они не собираются идти на уступки ни на йоту. И очень странно, когда украинцам рассказывают, что власть договорится. Но они плевать хотели, им все равно. Они хотят, чтобы нас, как независимого государства, не было, и возвращение Донбасса, реальное возвращение, фактически невозможно", – добавил он.

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На вопрос журналиста, как долго Россия будет удерживать Донбасс, Цимбалюк ответил: "В перспективе ближайших лет никаких изменений ожидать не стоит, и не надо себя обманывать. Сейчас Лавров сравнивает оккупирован Донбасс с Приднестровьем. Урегулирование конфликта там длится уже почти 30 лет, кто-то слышал о каких-то возможностях? И их не будет, потому что там, где есть русский оккупационный сапог, правда такова, что украинец может освободить эту территорию или военным путем, либо не освободить".

Как ранее сообщал OBOZREVATE , народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко сделал скандальное заявление, в котором предположил, что среди террористов "Л/ДНР" могут быть "хорошие люди". Более того, он не исключил, что после деоккупации ОРДЛО многие из них войдут в команду новой власти.

Позже нардеп опубликовали официальное заявление, где утверждает, что журналисты не так поняли его слова.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Роман Цимбалюк Максим Ткаченко
Место
Украина
Теги
Донбасс Партия Слуга народа война
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий, захотят вернуться в состав Украины!
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Куни Чан
Куни Чан
Был тощий, бомжеватого вида, в майке укроп, а сейчас приоделся, каков инсайдер, рупор высокой мысли, но на роже до сих пор укроп))))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Куни Лингус,себя обписал?
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