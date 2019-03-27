Детектор-медиа: главный враг Порошенко наносит ответный удар

В программе "Украинские сенсации" приготовили предвыборный винегрет, который назвали "50 оттенков Порошенко".

Об этом говорится в статье "Детектор Медиа". Ниже приводим ее полный текст без изменений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Убийства, мошенничество, отмывание денег, уклонение от налогов, подкуп избирателей или депутатов, незаконное обогащение, наркотрафик, торговля людьми — вот только небольшой список обвинений, которые предъявили "Украинские сенсации" Порошенко и его окружению в часовом выпуске от 24 марта 2019 года.

Самые тяжкие обвинения строятся на словах двух беглых бывших депутатов Молдовы и Украины, намеках и фантастических допущениях, остальное уже известно из расследований журналистов других СМИ. Но все это называется словом "суперэксклюзив", хотя в чем именно заключается эксклюзивность материала, остается неясным. Может, в тревожной музыке и начитке напряженным голосом? Может, в полном отсутствии связи между утверждениями? А может, в прогулке журналиста "Украинских сенсаций" по полю для гольфа вместе с Александром Онищенко?

Последний, кстати, — главный герой материала. Скачет на лошади через барьеры, щурится солнышку и любовно на камеру призывает Порошенко: "Жду тебя, твой Александр Онищенко". В материале на "1+1" сам Онищенко пребывает в уверенности, что Порошенко не выиграет президентские выборы и после проигрыша будет вынужден бежать в Испанию, где, по счастливому стечению обстоятельств, и проживает беглый депутат Онищенко. А журналисты "1+1", исходя из показанного ими "суперэксклюзива", очень стараются приблизить эту встречу.

Сначала они решили "ошарашить" зрителя фразой "такое не расскажут в телевизоре" — и сообщить о том, что Порошенко имел отношение к созданию Партии регионов. Затем — что впервые зрителям покажут войну "олигарха против олигарха" — и имели в виду не Коломойского, что было бы логично, а все того же Онищенко.

Который рассказывает все то же, что уже рассказывал "Стране.юа" в 2016 году — про якобы "лифт для кеша" в АП, про покупку голосов и должностей и т. д. Далее в фильме еще будет показана переписка, которую ранее уже публиковало "Слідство.info” — та самая, где миллион гривен называется книгой. И судя по тому, что журналист "1+1" спросил у Онищенко, "что такое книга", материал коллег под названием "Клуб книголюбов" он не читал. Не подготовился, значит.

Петр Порошенко

Все эти рассказы Онищенко комментирует, например, Михаил Чаплыга, которого "1+1" скромно протитровали политологом — хотя "Бабель", например, называет его членом команды Тимошенко. Наверное, ребята из "Украинских сенсаций" не прочли и этот материал. Чаплыга, кстати, сообщает публике, что Порошенко обогатился в 88 раз. Похожая цифра возникла на российском сайте "Украина.ру" — в феврале там писали, что президент увеличил состояние в 80 раз; лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко пошла дальше и называет еще одну цифру — 82. На других украинских ресурсах писали, что Порошенко обогатился в восемь раз. Не мудрено, что работающий на политического конкурента политолог Чаплыга совместил эти цифры — в этих восьмерках и математик может запутаться, не то что политолог. Тем более, что журналисты "Украинских сенсаций" констатируют: "Никто не может дать объективную оценку доходам Порошенко, которые на самом деле выросли". Ну раз никто не может, но они все равно выросли, имеет ли значение в 8 или 88 раз?

Дальше в программе перешли к клубничке — потому что зритель от цифр легко утомляется, а как говорил в интервью "Медиасапиенсу" креативный продюсер "Украинских сенсаций" Александр Дубинский, именно зритель является заказчиком всего, что показывает канал. И чтобы зрителю не было ни в коем случае скучно, журналисты "Украинских сенсаций" нашли ему Ренато Усатого. Кстати, вероятно, тот же Дубинский и нашел — он публиковал на своем сайте "Ад" материал о "молдавском бизнесе" Порошенко еще в июле прошлого года. К тому моменту Ренато Усатый, бывший молдавский депутат, ныне проживающий в России, уже год как ходил по российским каналам и рассказывал о "криминальном молдавском прошлом Порошенко". Например, вот здесь Усатый на канале "Россия 24" анонсирует свои разоблачения Порошенко 18 сентября 2017 года. А здесь 22 сентября 2017 года дает развернутое интервью, в котором показывает бумаги, якобы доказывающие причастность Порошенко к преступлениям — фрагменты этого самого видео, разумеется, без указания источника, использовали "Украинские сенсации". Не упомянули в программе "1+1" и то, что "депутат в изгнании" пребывает на территории России.

Почти два года назад Усатый все это донес до российского зрителя, и в СМИ РФ тогда писали о том, что "Порошенко управляют из Молдовы". Поскольку Усатый заявлял, что якобы Порошенко шантажируют из Молдовы уголовными делами, суть которых не очень ясна, но подводит зрителя к мысли, что президент Украины причастен к заказным убийствам, в том числе собственного старшего брата. Сейчас, после того, как все это повторили в "Украинских сенсациях", российские СМИ по второму кругу публикуют об этом новости — только теперь ссылаются не на какого-то депутата Усатого, который сбежал из Молдовы в Россию из-за криминального преследования, а на "украинские СМИ". Согласитесь, так гораздо убедительнее.

После этой истории про якобы убийство брата программа "Украинские сенсации" превратилась в совершеннейшую фантасмагорию. Смешались в ней кони, люди, Онищенко, черный нал, Нацбанк и наркотрафик, проституция и Густав Климт.

Так, в программе сообщили, что теперь суды Британии и Кипра рассматривают дела, фигурантами которого являются люди из окружения Порошенко — например, сын одного из руководителей корпорации "Рошен". Ему, как утверждает "1+1", инкриминируют способствование проституции, наркотрафик, отмывание денег и мошенничество. Другое дело якобы касается самого Порошенко, Гладковского и других фигурантов — и речь идет об уклонении от налогов. Ни в программе, ни в новости, которую сделали на основании программы журналисты УНИАН, также принадлежащего Игорю Коломойскому, подробности этих дел не разъясняются — как, впрочем, и ответственность Порошенко за сына его друга. Хотя, конечно, мы знаем о другом сыне друга Порошенко, — так что иногда связь все-таки есть. Но авторы "Украинских сенсаций" не утруждали себя объяснениями и даже просто логическими связями. И потому перешли к следующему эпизоду своей феерии: к истории про наличность, которую, мол, уничтожает Нацбанк. Зрителям рассказали, что Нацбанк в прошлом году якобы уничтожил 46 миллиардов гривен — речь идет о ветхих купюрах. Далее возникла история про то, как студенты за небольшой процент обналичивают огромные суммы — до полмиллиона в день, а далее история про то, что штабы собираются покупать электорат за наличность. Ни одного прямого обвинения в том, что по приказу Порошенко якобы ветхие купюры списали, а теперь за них покупают избирателей, в программе нет. Но зрителю всячески на это намекают. Одни "эксперты" рассказывают, что 46 миллиардов — это очень много и так не должно быть, другие — что никто не видел, как их уничтожают, третьи говорят о подкупе избирателей за наличные. Правда, "эксперты" не указали, что в 2017 году было уничтожено 50 576,7 млн гривен, то есть даже больше — но тогда почему-то никого не беспокоили эти никем не виденные бумажки. Зато теперь у зрителей тревожно спрашивают, знают ли они наверняка, что купюры уничтожили? Ведь никто этого не видел! Попробуйте, поспорьте с таким аргументом.

Но самый сильный аргумент в программе — это история о якобы тесном сотрудничестве Порошенко и Медведчука. Которую, как и все остальное, нельзя исключать и нельзя доказать. Напрягаться, как, например, "Наши гроші", полгода проверявшие и перепроверявшие свои доказательства схем в "Укроборонпроме", сотрудники "Украинских сенсаций" не стали. И поэтому, рассказывая о связи Порошенко и Медведчука, они сообщили зрителям: "Во-первых, они давно знакомы". До "во-вторых" дело не дошло: все доказательства сводились к очевидному факту знакомства Порошенко и Медведчука. Впрочем, один реальный факт зрителям все-таки назвали: это история того, как с помощью решения украинского суда Медведчук получил в собственность один очень привлекательный актив. Об этой истории подробно писал Сергей Лещенко. Но в программе ее свели буквально к двум предложениям, поэтому понять, в чем конкретно заключается помощь Порошенко Медведчуку, совершенно невозможно.

Естественно, что на "1+1" вспомнили панамские офшоры и Иловайский котел (эту историю позаимствовали у того же "Слідство info"), и отдых на Мальдивах, и опять, сделав круг, вернулись к загорающему в Испании Онищенко. А он — к испанским активам Порошенко, который якобы скупает на "отмытые деньги картины" — тут зрителям показали портрет Адели Блох-Бауэр работы Климта, который находится в Новой галерее в Нью-Йорке. Ее, наверное, выбрали для того, чтобы ярче продемонстрировать дороговизну картин, которые якобы скупает Порошенко — картина ведь золотая. Онищенко продолжал вещать, заявляя, что "посол Испании" помогает Порошенко вывозить его ценности за границу — из заявления не понятно, имел в виду Онищенко посла Испании в Украине или посла Украины в Испании, но это и не важно же, правда? В любом случае, "вся недвижимость Порошенко записана на Ольгу Петровскую", — заявил Онищенко. Видимо, перепутал имена — в 2018 году он вместе с Андреем Портновым проводил расследование о недвижимости Порошенко в Испании, купленной в 2008 и 2010 году офшорными компаниями, которыми руководит некая Ирина Петровская. Ладно, Онищенко перепутал имя фигуранта собственного расследования — бывает. Но сотрудники "Украинских сенсаций" не поправили его — не читают не только "Слідство", но даже коллег из "Страны.юа", которая публиковала материал об этом расследовании Онищенко. В общем, плохо подготовились авторы, — даже уже всеми опровергнутый фейк про "побег Порошенко от "Нацкорпуса" умудрились дважды вставить в программу. Видимо, авторы очень спешили. И хотя большинство фактов и слухов, изложенных в программе, можно было найти в сети и пару лет назад, времени действительно мало: выборы уже в следующее воскресенье.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!