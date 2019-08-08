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"Держу провод зубами!" Подмечен курьезный нюанс в разговоре Путина с Зеленским

2.8т Читать материал на украинском

Украинский телеведущий Владимир Полуев обратил внимание на курьезный нюанс в телефонных разговорах президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Так, он подметил, что каждый раз перед беседой глав государств, в Киев приезжает российский журналист и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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Владимир Путин и Алексей Венедиктов

Владимир Путин и Алексей Венедиктов

"Обратил внимание. 10 июля в Киев приехал Алексей Венедиктов. 11 июля состоялся первый разговор Зеленского и Путина. 6 августа в Киев приехал Алексей Венедиктов. 7 августа состоялся второй разговор Зеленского и Путина", – написал Полуев на своей странице в Facebook.

Сам журналист уже прокомментировал это высказывание в Telegram: "Я прям чувствую себя героем-телефонистом. Держу провод зубами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Алексей Венедиктов
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
это уже не случайность - это уже хорошо поставленный спектакль по сдаче интересов страны
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Ш. Олег
Ш. Олег
Насколько я разбираюсь в "Эхе Москвы", Венедиктову совершенно пох*р, кто, с кем и о чём разговаривает по телефону - Венедиктову важно взять интервью и использовать его соответственно редакционной политике своей радиостанции. :)
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филипп филипыч
филипп филипыч
подобные чуваки ни за что не пропустят повод похайпиться на чем угодно. это называется дефицит внимания.
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