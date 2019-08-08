"Держу провод зубами!" Подмечен курьезный нюанс в разговоре Путина с Зеленским

Украинский телеведущий Владимир Полуев обратил внимание на курьезный нюанс в телефонных разговорах президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Так, он подметил, что каждый раз перед беседой глав государств, в Киев приезжает российский журналист и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Владимир Путин и Алексей Венедиктов
"Обратил внимание. 10 июля в Киев приехал Алексей Венедиктов. 11 июля состоялся первый разговор Зеленского и Путина. 6 августа в Киев приехал Алексей Венедиктов. 7 августа состоялся второй разговор Зеленского и Путина", – написал Полуев на своей странице в Facebook.
Сам журналист уже прокомментировал это высказывание в Telegram: "Я прям чувствую себя героем-телефонистом. Держу провод зубами".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский утром в среду, 7 августа, провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем на Донбассе 6 августа.
Директор Международного института демократий Сергей Таран в эфире ObozTV прокомментировал телефонный звонок Зеленского Путину. По его словам, президент Украины совершил ошибку, общаясь с российским лидером напрямую, без западных посредников.
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