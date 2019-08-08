"Держу провод зубами!" Подмечен курьезный нюанс в разговоре Путина с Зеленским

Украинский телеведущий Владимир Полуев обратил внимание на курьезный нюанс в телефонных разговорах президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Так, он подметил, что каждый раз перед беседой глав государств, в Киев приезжает российский журналист и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Владимир Путин и Алексей Венедиктов

"Обратил внимание. 10 июля в Киев приехал Алексей Венедиктов. 11 июля состоялся первый разговор Зеленского и Путина. 6 августа в Киев приехал Алексей Венедиктов. 7 августа состоялся второй разговор Зеленского и Путина", – написал Полуев на своей странице в Facebook.

Сам журналист уже прокомментировал это высказывание в Telegram: "Я прям чувствую себя героем-телефонистом. Держу провод зубами".

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