Деркач рассказал о допросе нового свидетеля в рамках дела о воровстве денег у украинцев Злочевским и Байденом

В рамках дела, связанном с воровством денег у украинцев Николаем Злочевским и семьей Байдена, был допрошен свидетель – гражданин Латвии. Он непосредственно осуществлял операции по выводу средств из Украины.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил народный депутат Андрей Деркач.

"Продолжаются следственные действия по еще одному делу (№62020000000000802 от 30.09.2020 ч. 3 ст. 209 УК), связанному с воровством денег у украинцев Николаем Злочевским. В рамках этого дела был допрошен свидетель – гражданин Латвии, который непосредственно осуществлял операции по выводу средств из Украины, отмыванию их с помощью компаний "Wirelogic Technology A.S." и "Digitex Organization LLP" с последующим переводом на фирму Байдена "Rosemont Seneca Bohai LLC", – заявляет Деркач.

По его словам, адвокатом внесены ходатайства на предоставление свидетелям статуса обличителя коррупции.

"Кроме того, хочу напомнить, что в распоряжении следствия есть так называемый "лэптоп Буризмы", через который технически осуществлялись проводки украденных у украинцев денег и переведенных через офшорки в латвийский AS "PrivatBank", – резюмировал Деркач.

Как сообщалось ранее, народный депутат Андрей Деркач заявил в Facebook о существовании свидетелей, которые могут дополнить информацию по делу украинской газовой компании Burisma, которую обнародовала американская газета New York Post 14 октября.