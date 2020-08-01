Представник від України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук взяв участь у програмі російської пропагандистки Ольги Скабєєвої і насухо продув їй суперечку. Скажемо м'яко, "умом был не силен", а навіть навпаки. І це була лише телепрограма, а не жорсткий формат мінських переговорів, і не дебати з Путіним.

Гібридна війна змушує відкидати оцей весь дипломатичний протокол про "повагу до першого президента України" і т.д. Немає на це часу, і ризики надто великі: якщо ми хотіли знати, в якій політичній формі Леонід Кравчук, представник від України в "мінській" ТКГ, то варто було подивитися "60 минут" зі Скабєєвою. Поки російська агіт-діва засипала свого співрозмовника Кравчука стандартними антиукраїнськими кліше про Донбас, той, здавалося, розмовляв сам із собою, намагався якось по-вчительськи присоромити ведучу, ніби вона дівчинка 3-го класу і видавав якійсь інформаційні заготовки, що вже протухли задовго до початку ефіру.

Погана новина для Володимира Зеленського: він сподівався, що з керівником української делегації росіяни будуть розмовляти, а вони над ним глузують. Більше того, Скабєєва влаштувала над Кравчуком інформаційний БДСМ в прямому ефірі: "Зеленський сказав, що представник від України в ТКГ має домінувати... Як ви збираєтесь домінувати"... "Як ставитеся до попереднього [Кучми], він не справився, не домінував..." А коли Кравчук, захищаючи свій поважний вік, заявив, що "є старі люди в 35, вони тоді уже імпотенти", то агіт-діва взагалі перевершила саму себе: "Йому 42, Леонід Макарович... Всі над ним жартують, а ви приєднуєтесь. Не красиво...".

Лаштунки. Музики грають траурний марш, що відповідає тональності наших надій на успішні переговори у Мінську.

Кравчук не лише нічого не відповів на образу честі та гідності чинного українського президента російськими пропагандистами, а й пропустив мимо вух низку інших псевдозвинувачень. Скабєєва, зокрема, лише про бомбардування українцями "ЛНР" і "ДНР" повторила декілька разів, тоді як Леонід Макарович у різних варіаціях озвучував мантру кота Леопольда "ребята, давайте жить дружно", або недолуго парирував "Ви налаштовані до мене явно... ми тільки почали говорити, а ви вже налаштовані", "треба перестати дорікати одне одному".

Роман Безсмертний, який свого часу також був представником України в ТКГ, розповідав мені, наскільки високий інтелектуальний рівень російської сторони, так само, як і високий рівень їх підготовки до цих переговорів. На кожен аргумент української сторони вони знаходили 10 контраргументів, реагували миттєво, швидко отримували потрібно інформацію з Москви, тоді як українська делегація не могла представити настільки злагодженої роботи. І тут уявіть, у Мінську навпроти росіян сідає 86-річний дідусь і починає теревенити про дружбу та повагу.

Лаштунки закриті намертво. Похоронний марш грає дужче.

До речі, Кравчук нагадав, що це він здав українську ядерну зброю на 175 млрд дол, яка зараз коштувала б 300 млрд. Здав в обмін на папірчик, який називається Будапештським меморандумом, документом, не вартим навіть паперу, на якому складений. Тут би і запитати Леоніда Макаровича, чи готовий він нести бодай політичну відповідальність за зроблену помилку в алгоритмі розвитку України, яка в підсумку призвела до втрати частини українських територій та до війни на Донбасі.

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