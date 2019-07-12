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Данилюка люстрируют? У Зеленского объяснили, что закон о "чистке" еще может поменяться

1.3т Читать материал на украинском

Расширение закона о люстрации на топ-чиновников, руководивших страной с 2014 по 2019 годы, может затронуть и команду действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Но пока закон не принят парламентом, говорить об этом преждевременно. "Все по закону. Как будет принят закон, так он и будет работать", – пообещал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в эфире ObozTV.

Он не смог ответить, как конкретно будет решаться вопрос насчет нынешнего секретаря СНБО Александра Данилюка (бывший министр финансов в 2016-2018 гг.), главы Налоговой службы Максима Нефедова (бывший замминистра экономического развития и торговли в 2015-2019 гг.), бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили и других.

"Не уверен, что все из перечисленных лиц подпадают под люстрацию. Кажется, головы облгосадминистраций, заместители министров не подпадают. Но я не специалист в таких юридических, люстрационных вопросах", – объяснил Герус.

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"Этот закон должен принять парламент. У парламента могут быть какие-то свои поправки. Обычно, законопроект проходит первое, второе, третье чтение, голосование в целом. Посмотрим, в каком виде будет принят финальный закон. И уже по нему надо будет идти дальше", – отметил представитель президента в Кабмине.

Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о расширении люстрации

Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о расширении люстрации

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский предложил расширить люстрационный список и внести в него главу государства, народных депутатов, министров, руководство правоохранительных органов и других топ-чиновников, которые занимали свои должности с 2014 года до инаугурации Зеленского в мае 2019-го.

Соответствующий законопроект под №10444 с пометкой "неотложный" Зеленский внес в Верховную Раду 12 июля.

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Темы
Люстрация в Украине Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Андрей Герус Владимир Зеленский Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
чиновники Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Рупор кремля в Україні... І це.... президент??!
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